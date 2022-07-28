Google 3 boyutlu yeni özelliğini duyurdu

Engadget tarafından yayınlanan bir rapora göre, Google Haritalar, bir kullanıcının dünyanın dört bir yanındaki ünlü turistik yerleri 3D görünümde görüntülemesine olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sundu.

Uygulama aracılığıyla dünyanın 100 önemli noktasını sanal olarak gezebilirsiniz.

New York City'deki Empire State Building'i, Londra'daki Big Ben'i ve daha fazlasını ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, bu Google Haritalar özelliği, bir konumun 3D görünümlerini sunarken yapay zekadan yararlanıyor.

Yakalanan görüntüler, sokak görünümü ve uydu fotoğraflarını içeriyor.

Arama motoru devi, küresel olarak tur atmak isteyenler için bir önizleme aracı olduğunu söyledi.

Engadget, kullanıcıların artık bu lokasyonların havadan görünümlere erişebileceğini bildirdi.