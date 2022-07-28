Amasya ve Zonguldak'ta orman işletme müdürlükleri kurulacak
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 3 orman işletme müdürlüğü kurulacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 08:29
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulmasına karar verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız