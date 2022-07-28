OSB ve EB'ler için doğal gaz iletim yatırımlarını BOTAŞ gerçekleştirecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan, halihazırda doğal gaz iletim boru hattı tesis edilmemiş olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanının ortak imzasıyla doğal gaz bağlanmasında ekonomik fayda, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları yapmayı taahhüt eden OSB ve EB'lere, doğal gaz sağlanmasına yönelik ulusal iletim şebekesi ile basınç düşürme ve ölçüm istasyonu arasındaki iletim boru hatları yatırımlarına ilişkin esaslar belirlendi.

OSB ve EB'lere doğal gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilecek iletim boru hatları için gerekli yatırımlar BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Bu karar kapsamında yatırım yapılabilmesi için kriterleri sağlayan OSB ve EB'lerin bir yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmesi gerekecek.

- Yatırım finansmanı

Söz konusu karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Başkanlık tarafından BOTAŞ yatırım programına alınacak.

Yatırım finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.