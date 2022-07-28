ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü

ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 2022'nin ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı. Beklenti yüzde 0,5 büyüme seviyesindeydi.

Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek artarda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

İKİ ÇEYREK ART ARDA DARALDI

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte pandemi yılı olan 2020'in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daralmıştı. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde ise baz etkisiyle yüzde 6,9'luk güçlü büyüme kaydetmişti.

RESESYON NEDİR?



Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH'nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım" demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.