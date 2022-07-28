Kütahya'da kaçak elmas operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P'nin kaçak elmas bulundurduğu ve bunları gramını 10 bin dolara satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, T.P'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, elmas olduğu değerlendirilen 389 gram ağırlığında 21 taş obje, dedektör ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.P. hakkında soruşturma başlatıldı.