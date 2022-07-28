Dolar günü 17,90 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,90 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9020
|17,9030
|17,9030
|17,9040
|Avro
|18,1000
|18,1010
|18,1600
|18,1610
|Sterlin
|21,4760
|21,5830
|21,6790
|21,7880
|İsviçre Frangı
|18,5070
|18,5990
|18,6790
|18,7720
|ANKARA
|ABD Doları
|17,8720
|17,9520
|17,8730
|17,9530
|Avro
|18,0600
|18,1400
|18,1200
|18,2000
|Sterlin
|21,4160
|21,6260
|21,6190
|21,8290