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Dolar günü 17,90 TL'den kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,90 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 17:20
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Dolar günü 17,90 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları17,902017,903017,903017,9040
Avro18,100018,101018,160018,1610
Sterlin21,476021,583021,679021,7880
İsviçre Frangı18,507018,599018,679018,7720
ANKARA
ABD Doları17,872017,952017,873017,9530
Avro18,060018,140018,120018,2000
Sterlin21,416021,626021,619021,8290
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