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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Temmuz 2022 10:48
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di.

2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır

"EMTİADAKİ NORMALLEŞME İLE CARİ FAZLA BAŞLAYACAK"

Yurtiçi iktisadi faaliyet sürdürülebilir yapıda kesintisiz devam ediyor. Arındırılmış cari dengede iyileşme eğilimi devam ediyor. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomi cari fazla vermeye başlamış olacak.

Kapasite kullanım oranları yatırımlarda kuvvetli eğilimin devam edeceğine, anket verileri yatırım harcamalarının artacağına işaret ediyor.

İthalat enerji fiyatlarının etkisiyle yükselirken, enerji ve altın dışı cari açık güçlü büyümeye rağmen durağan seyir izliyor.

Mayıs itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın zirvesine ulaştı. Dış ticaret açığındaki iyileşmeyi yüksek küresel enerji emtia fiyatları sınırlıyor. Turizm 2019 rakamlarına yaklaştı.

Kredilerin kapasite artırıcı, ihracatı desteklemek için kullanımı politikalar için büyük önem taşıyor. Son dönemde ticari, bireysel kredilerde yavaşlama gözlendi. Tüketici kredilerinin tüm krediler içindeki payı önemli ölçüde geriledi.

"EN KISA SÜREDE ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ AMAÇLIYORUZ"

TÜFE nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kaldı. Çekirdek göstergeler daha olumlu görünüm sergiliyor. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru.

Küresel büyümenin aşağı güncellenmesiyle birlikte ikinci yarıyılda çıktı açığı azalarak talep koşullarının enflasyona verdiği katkı daha da gerileyecek. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlamaktayız.

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TL cinsi tüm faizlerin politika faizine yaklaşması ve parasal aktarım mekanizması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Ham petrol tahmini 2022 için 73,7 dolar (Önceki 93,9 dolar), gıda enflasyonu varsayımı bu yıl için 71,3 (Önceki yüzde 49) olarak belirledik.

"ENFLASYON YÜZDE 90'A KADAR YAKLAŞABİLİR"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafik 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösteriyor."

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