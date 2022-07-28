İYİ Partide 'ön seçim' seçeneği masada

İYİ Parti, 2023 seçimleri için milletvekili adaylarını ön seçimle belirlemeyi planlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İYİ Parti, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere milletvekilleri ve parti yöneticileri il ziyaretlerinde bulunurken, aday belirleme sürecinde başta ön seçim olmak üzere izlenecek yöntemlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar da başlatıldı.

Parti kurmaylarının Akşener'e, sahada partiye yoğun ilgi olduğunu belirterek, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesine yönelik teklifte bulunduğu öğrenildi.

Akşener'in konuya sıcak baktığı aktarılırken, ön seçime ilişkin kararın eylül ayında yapılacak Genel İdare Kurulunda (GİK) ele alınması bekleniyor.

Partinin özellikle büyükşehirler ile güçlü olduğu illerde milletvekili adaylarını belirlerken ön seçim yapabileceği değerlendiriliyor.