Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla yenilerek sadece Şampiyonlar Ligi'nden elenmedi; Ülker Stadyumu'ndaki taraftarların bir bölümünün Kiev'li bir futbolcunun abartılı gol sevincinden sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına tezahürat yapması farklı ülkelerin vatandaşlarının tepkisini çekti.

Taraftarın bir bölümünün Kiev'e tepki olarak, Ukrayna takımının ülkesini işgal emrini veren otoriter liderin adını bağırması dünya basınında da yer buldu.

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi.

Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Fenerbahçe tribünlerinin Putin tezahüratı yaptığı görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi; on binlerce kişi Rus liderin adını bağıran taraftarlara tepki gösterdi.