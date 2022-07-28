Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Şeffaf Ankara' projesi tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kent genelindeki kazı çalışma noktalarından belediye ihalelerine kadar başkenti ilgilendiren birçok bilginin takibine internet üzerinden imkan tanıyan "Şeffaf Ankara" projesinin tanıtımı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturdukları platformla vatandaşların coğrafi bilgi sistemlerinde görsellerle desteklenmiş nitelikli bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.

Uygulamanın, çağdaş ve modern şehircilik anlayışına uygun olarak Ankara'nın demografik ve kültürel yapısı, belediyenin çalışmaları ve şehrin dinamikleri hakkında birçok veriyi içerecek şekilde tasarlandığını ifade eden Yavaş, uygulamayla genç girişimcilere ve akademik camiaya destek olunmasının da amaçlandığını kaydetti.

En büyük hedeflerinin, iş süreçlerini ve bu süreçlerin sonuçlarını Ankaralılarla paylaşarak bilgiyi güce ve güvene dönüştürmek olduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"Büyük veri tamamen gerçek verilerin analizine dayandığı için özellikle devlet kurumlarında maliyetleri düşürme, dolandırıcılığı ve suçu önleme, operasyonel verimlilik, iş gücünden tasarruf sağlama, tahmine dayalı bakım ve beklentilere uygun hizmet geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına olanak tanınmaktadır. İşte Şeffaf Ankara tam olarak da bu noktada büyük bir öneme sahiptir."

Yavaş, Ankara'daki tüm kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odası gibi şehrin önemli paydaşlarının kendi verilerini yükleyip hem de mevcut verileri denetleyebilecekleri bir sistemi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de açık veri platformu olan belediyeler arasında 1000'den fazla açık veri dosyası ve 300 binden fazla haritada konumlandırılmış verisi ile açık ara en fazla veri yayınlanan açık veri platformu Şeffaf Ankara'dır." dedi.

Verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun şekilde paylaşıldığını belirten Yavaş, platformdan veri indirilerek üretilen projelerin, yine aynı noktadan yayımlanacağını söyledi.

- "Verilerin hepsi anında indirilebilir"

Uygulamayla başkentin doğal, kültürel, tarihi ve önemli noktalarını vatandaşların kolayca erişimine sunarak kapsamlı bir kent rehberini paylaşmış olacaklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Belediyemiz aracılığıyla sunulan bu veriler, belediyemizin çalışmalarını en yeni teknolojilerle vatandaşlarımızla paylaşarak katılımcı belediye anlayışı ile demokratik bir yönetim anlayışına atılan ilk adımdır. Mesela belediyenin yaptığı tüm kazı çalışmalarını görerek sokak veya caddenizde hangi birimin çalıştığına ilişkin bilgileri alarak eğer kaçak kazı yapılıyor ise bunu bize bildirebileceksiniz. İşte artık tüm Ankaralılar denetimin de büyük bir parçası oluyor. Üstelik bu verilerin hepsi veri görselleştirmeye uygun bir şekilde anında indirilebilir."

Yavaş, verilerin maliyetleri düşürme, iş gücünden tasarruf sağlama ve beklentilere uygun ürün geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına olanak tanıyacağını belirterek, "Bizin gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Şeffaf Ankara" projesi

Projeyle kent genelindeki kazı çalışma noktaları, ulaşım biniş verileri, cadde-sokak yetki sınırları, Başkent Kart dağıtım ve harcama bilgileri, sosyal yardımlar, ASKİ Genel Müdürlüğü kontrolündeki pilli sayaç arıza başvuru sayısı, yeşil alanlar, muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm ve konaklama noktalarını kapsayan kent rehberi, barajlardaki doluluk oranları, nüfus ve demografi bilgileri, hava durumu, bisiklet yolları ve doğa yürüyüşü güzergahları, belediye hizmet noktaları; kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojiye ait çeşitli açık veriler ile canlı yayınlanan ihalelere kadar binlerce veriye, "seffaf.ankara.bel.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

"Şeffaf Ankara"da yer alan tüm modüllere ve verilere Başkent Mobil üzerinden de erişilebilecek.