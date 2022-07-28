Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
Liseyi dışarıdan bitirdi, YKS'de 3 milyon 241 bin öğrenciyi geride bıraktı
Liseyi dışarıdan bitirdi, YKS'de 3 milyon 241 bin öğrenciyi geride bıraktı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
AK Partili İl Başkanı'nın askeri törenle karşılanması hakkında Valilik'ten açıklama
AK Partili İl Başkanı'nın askeri törenle karşılanması hakkında Valilik'ten açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor
Elektrikli otomobillere yeni vergi
Elektrikli otomobillere yeni vergi
150 bin ucuz TOKİ sosyal konut müjdesi için detaylar belli oldu
150 bin ucuz TOKİ sosyal konut müjdesi için detaylar belli oldu
Emekli maaş farkı bugün ödenecek
Emekli maaş farkı bugün ödenecek
HDP il başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı
HDP il başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığında kritik atamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında kritik atamalar
ÖTV'de indirimin adı yetti: İkinci el araç piyasası düşüşe geçti
ÖTV'de indirimin adı yetti: İkinci el araç piyasası düşüşe geçti
28 temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
28 temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Tatil için geldikleri tapulu evlerine başkaları yerleşmiş
Tatil için geldikleri tapulu evlerine başkaları yerleşmiş
Üniversitenin arazisine buğday ektiler, 400 ton hasat yaptılar
Üniversitenin arazisine buğday ektiler, 400 ton hasat yaptılar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eğer herhangi bir hakim ve savcı, sosyal medyada hakimlik yapanlara, savcılık yapanlara, avukatlık yapanlara, ahkam kesenlere boyun eğerse, boyun eğdiği gün adaleti ayağının altına almış olur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 15:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda yapay zekanın da kullanılması konusunda kararlı adımlar attıklarını ve bakanlık olarak bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, hakim savcı adaylarına mesleğe başladıklarında verecekleri kararın hakka, hukuka uygun olmasının, kendilerinin de adil ve tarafsız olmalarının önemini anlattı.

Hakim ve savcıların her alanda adil, tarafsız, dürüst olarak Anayasa, kanun, hukuka uygun vicdani kanaatleri ile hakkı tespit edip, gerçek sahibine teslim etmekle görevli olduklarını belirten Bozdağ, "Bizim inancımıza göre adalet ve adaletle hükmetmek hem yüce Allah'ın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de Anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Biz hayatımız boyunca bu emirlere uygun hareket ederek milletimize, devletimize ve adalet gibi yüce bir değere hizmet etmekle vazifelenmiş insanlarız." diye konuştu.

- "Sosyal medyaya, trollere bağlı değildir"

Verilen kararlarda gerekçelerin açık ve anlaşılır şekilde yazılmasının önemine dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yargısı, hakim ve savcılarımızın hükmü ve kararı neye bağlıdır? Anayasa, kanun, hukuk, buna bağlı vicdani kanaate bağlıdır. Sosyal medyaya, trollere, efendim birtakım taraftarlıklara göre ahkam kesenlere bağlı değildir. Eğer herhangi bir hakim ve savcı, sosyal medyada hakimlik yapanlara, savcılık yapanlara, avukatlık yapanlara, ahkam kesenlere boyun eğerse, boyun eğdiği gün adaleti ayağının altına almış olur. Bunu yapmamak lazım. Onlar adalete bakacak. Onlar sizin kararlarınıza bakacak. Onlar sizi anlamaya çalışacak. Yanlış bir karar verdiniz, eleştirildi. Elbette ondan biz de ders çıkaracağız, siz de ders çıkaracaksınız. Yanlış karar verdiysek, yanlışı yeri geldiğinde düzeltmek de elbette bizim boynumuzun vazifesidir. İlk dereceden çıktı, istinaf düzeltir, oradan çıktı, Yargıtay düzeltir, düzeltme mekanizmaları kendi içinde vardır."

Hakim, savcı ve yardımcı personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini aktaran Bakan Bozdağ, alandaki istihdamın artmasının da yargısal süreçleri hızlandırdığını belirtti.

Bekir Bozdağ, şu anda yaklaşık 23 bin hakim ve savcının görev yaptığını, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan adayların atamalarının yapılmasıyla bu rakamın 25 bine yaklaşacağını dile getirdi.

Adalete hizmet eden hakim ve savcıların sayısının artmasının, hakim ve savcı başına düşen dosya sayısının azalması, vatandaşların hak arama süreçlerinde bekledikleri adil kararların kısa sürede ortaya çıkması bakımından son derece önem arz ettiğini vurgulayan Bozdağ, "O yüzden biz hakim ve savcı sayılarımızı artırmak konusunda attığımız adımları Avrupa standartlarının üzerine taşıma konusunda kararlıyız. Bundan sonra da atacağımız adımlar olduğunu buradan ifade etmek isterim. Mahkemelerimizin sayısını da ciddi oranda artıran adımları attık. 2002'de 3 bin 500 civarında olan Türkiye'deki mahkeme sayıları şu anda 8 binlere dayanmış durumdadır." bilgisini paylaştı.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) birçok kurumla entegrasyonunun sağlandığını anlatan Bozdağ, yardımcı personel sayısının da büyük oranda artırıldığını ve teknik kapasitenin geliştirildiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, 2002'de 56 bin olan personel sayısının bugün 160 binin üzerine çıktığını aktardı.

- "Yeteri kadar zabıt katibimiz, yardımcı personelimiz bulunmakta"

Yargıda geçmiş dönemde yaşanan sorunları aktaran Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zabıt katibi yeterince olmadığı için savcılarımız, hakimlerimiz adli işlemlerini yaparken nöbetleşe zabıt katibi kullanır, avukatlar da zabıt katibi boşalsın da bizim mahkemedeki duruşmaya katılsın diye öbür mahkemenin bitmesini beklerdi. Yeteri kadar bu ülkenin adliyelerinde zabıt katibi maalesef yoktu ama şu anda yeteri kadar her mahkemede zabıt katibimiz olduğu gibi diğer yardımcı personelimiz de bulunmakta. Bütün bunlar da yargılama süreçlerini hızlandıran, adaletin gecikmesini önleyen adımlardan bir başkası olmuştur."

KAPAT [X]

Yargıda yapay zekanın kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını açıklayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi yapay zekayı da bu alanda kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz, bu konuda bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan bir kez daha Türkiye kamuoyuna bildirmek isteriz. Önümüzdeki zaman dilimi içinde yapay zekanın yargıda hakim ve savcılarımıza yardımcı olmak üzere kullanılması hususunda, 'Ne gibi adımlar atarız? Bu teknolojiyi nasıl kullanırız ve bunu Anayasa ve yasalarımıza uygun bir biçimde hakim ve savcılarımızın hizmetine nasıl sunarız' bununla ilgili de ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan ifade etmek isterim. Dünyadan geri kalan değil, dünyada öncü olan ve onlardan en önce teknolojiyi yargının hizmetine sunan, milletimizin beklentilerine cevap veren bir hale getirme konusunda kararlı olduğumuzun altını bir kez daha buradan çizmekte fayda görüyorum."

Bakan Bozdağ, tarihi bir adım atarak istinaf mahkemelerinin 2016'dan itibaren hizmete alındığını hatırlattı.

- "Çok büyük bir haksızlığın altına imza atmaktır"

Bazı çevrelerin, "Davalar istinaf yüzünden uzuyor, uzatılıyor" şeklinde yersiz ve haksız bir eleştiri yaptığına işaret eden Bozdağ, istinafın yargılamayı uzatan değil, yargılamayı kısaltan çok önemli bir fonksiyonu hayata geçirdiğini, rakamların da istinafın yargılamayı hızlandırdığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Bozdağ, "Rakamları bilmeden, sonuçları görmeden sadece 'Temyiz mahkemesiyle ilk derece mahkemesi arasında istinafı koydular. İşte bir yeni bir şey koyunca bu iş uzadı' demek amiyane tabirle istinafın yargımıza, adalet hizmetlerine sunduğu katkıyı görmemek, çok büyük bir haksızlığın altına imza atmaktır." dedi.

Konuşmasının ardından Bozdağ, Ceza Kurgusal Duruşma, Hukuk Yargılamasında Gerekçeli Karar Yazım, İdari Yargıda Gerekçeli Karar Yazım ve İnsan Hakları Hukuku başlıklarında yapılan yarışmalarda derece alan hakim ve savcı adaylarına ödüllerini verdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Ümit Özdağ'dan gençlere şaşırtan çağrı
Ümit Özdağ'dan gençlere şaşırtan çağrı
Bakan Bilgin: İşçilere olumsuz tavır sergileyenler karşısında bakanlığımızı bulur
Bakan Bilgin: İşçilere olumsuz tavır sergileyenler karşısında bakanlığımızı bulur
Bakan Soylu'dan Akşener'e: Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
Bakan Soylu'dan Akşener'e: Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
En güncel uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik soruları

En güncel uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik soruları

https://www.kitapsec.com/Products/GYS-Kitaplari/GYS-Milli-Egitim-Bakanligi/MEB-Uzman-Ogretmen-ve-Basogretmen/
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Seversin 10.Bölüm Fragmanı

Seversin 10.Bölüm Fragmanı

Seversin 10.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti