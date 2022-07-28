Aracılara sinirlenip İstanbul'a 2 gün boyunca ürün göndermeyi durdurdular

Eskişehir'de maydanoz üreticiliği yapan bir grup çiftçi, aracıların uyguladığı yüksek komisyona isyan etti. Tarladan yaklaşık 50 kuruşa çıkan 1 demet maydanozun İstanbul'da 5 liraya satılmasından rahatsız olan çiftçi, ürün vermeyi bıraktı. İstanbul'a ürün götüren aracılara 2 gün süreyle ürün vermeme kararını alan üreticilerden bazıları tarladaki maydanozu biçerek hayvanlara yem yaptı. Aracıların fiyatta iyileştirmeye gitmemesi durumunda eylemlerine devam ederek ürün vermeyeceklerini belirten üreticiler, gerekirse maydanoz ekimini bırakacaklarını söylediler.

"Komisyoncuların taşın altına ellerini koymalarını ve vicdanlı hareket etmelerini istiyoruz"

İstanbul'a giden ürünün kendilerine para kazandırmadığını belirten çiftçi Hasan Ören, haklarını alamadıklarını söyledi. Masrafların artmasına rağmen ürünleri değerince satamadıklarını dile getiren Ören, "Buradaki çiftçinin sıkıntısı, girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen İstanbul Sebze Hali'nde ürünlerin değerinde satılmaması. Ya da satılıp da bunun bizlere yansımaması. Masraflar karşısında çiftçi bu sene eridi gitti, karşılığını alamadık. Arkadaşlarla, ziraat odasıyla toplandık ve 2 gün mal göndermeme kararı aldık. Ayrıca biz iadesiz kasa kullanıyoruz mecburen. Ankara Sebze Hali'nde bu kasaların komisyoncular yarı bedelini fatura altında bize iade ediyorlar. Yani paramızın yarısını bize iade ediyorlar. İstanbul'da ise böyle bir uygulama yok. Bu sebeple ve fiyatların daha iyileştirilmesini istediğimiz için bu kararı aldık. Buradaki çiftçiler; komisyoncuların taşın altına ellerini koymaları ve vicdanlı hareket etmelerini talep ediyor. Malın hakkını vermeleri gerekiyor. Biz de 40 kuruşa satılan ürün marketlerde en kötüsü 5 lira, gerisi 6-7 lira. Bu Türkiye'nin sancısı sadece burasının değil. Masraflar 3 katına çıkıyor ancak mal değerini bulamıyor" dedi.

"Bu şartlarda mal göndermeyi düşünmüyorum"

Tarladan yaklaşık 50 kuruşa çıkan maydanozun İstanbul'da 5 liraya satıldığını ve bu durumun adaletsiz olduğunu belirten üretici Nöfel Sağaltıcı, mahsulünü yere vurduğunu söyledi. Traktörle biçerek hayvanlara yem olarak ayırdığı maydanozlarını şartlar düzelmediği takdirde İstanbul'a göndermeyeceğini belirten Sağaltıcı, "Para yapmadığından dolayı malı yere vurdum. Çok perişanız. Ne mazot parası ne de elektrik parası verebiliyoruz. Artık malları yere vurup kurtulacağız. Önümüzdeki sene ya azaltacağız ya da bırakacağız. Ben kesinlikle bu şartlarda göndermeyi düşünmüyorum. Masrafı biz koyuyoruz, işçiliği biz koyuyoruz bugün bir işçinin yevmiyesi 200 TL. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Karar aldık, artık yere vuralım rahat edelim. Nasıl olsa para kazanmıyoruz" diye konuştu.

"Marketteki fiyatlar düşmüyor, üretim alanındaki malın fiyatı düşüyor"

Marketlerde satılan ürünlerin fiyatını komisyoncuların belirlemesinin üreticiye zarar verdiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, fiyatların tarlada düşüp markette düşmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de sezon başladığında kasası 50 lira olan maydanozun, ilerleyen dönemde malın artmasıyla maliyet yükselmesine rağmen fiyatı düştü. Yanlış olan ise marketteki fiyatın düşmeyip de üretim alanındaki malın fiyatının düşmesi. Üreticinin en büyük mağduriyeti burada oluşuyor. Fiyatların ve maliyetlerin artmasına rağmen İstanbul Hali'nde olsun büyükşehir hallerinde olsun bizim en büyük sıkıntımız taban fiyatının belli olmayıp komisyoncular tarafından tayin edilen fiyatlar. Burada arkadaşların haklı olarak yapmak istedikleri malı göndermemek. Bu daha karlı oluyor. Gönderdiği vakit sürekli zarar yazacak."