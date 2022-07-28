Bakan Bilgin: İşçilere olumsuz tavır sergileyenler karşısında bakanlığımızı bulur

Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
Liseyi dışarıdan bitirdi, YKS'de 3 milyon 241 bin öğrenciyi geride bıraktı
Liseyi dışarıdan bitirdi, YKS'de 3 milyon 241 bin öğrenciyi geride bıraktı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
AK Partili İl Başkanı'nın askeri törenle karşılanması hakkında Valilik'ten açıklama
AK Partili İl Başkanı'nın askeri törenle karşılanması hakkında Valilik'ten açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor
Elektrikli otomobillere yeni vergi
Elektrikli otomobillere yeni vergi
150 bin ucuz TOKİ sosyal konut müjdesi için detaylar belli oldu
150 bin ucuz TOKİ sosyal konut müjdesi için detaylar belli oldu
Emekli maaş farkı bugün ödenecek
Emekli maaş farkı bugün ödenecek
HDP il başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı
HDP il başkanı dahil 31 kişi gözaltına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığında kritik atamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında kritik atamalar
ÖTV'de indirimin adı yetti: İkinci el araç piyasası düşüşe geçti
ÖTV'de indirimin adı yetti: İkinci el araç piyasası düşüşe geçti
28 temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
28 temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Tatil için geldikleri tapulu evlerine başkaları yerleşmiş
Tatil için geldikleri tapulu evlerine başkaları yerleşmiş
Üniversitenin arazisine buğday ektiler, 400 ton hasat yaptılar
Üniversitenin arazisine buğday ektiler, 400 ton hasat yaptılar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bilgin: İşçilere olumsuz tavır sergileyenler karşısında bakanlığımızı bulur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'de demokratikleşme ileriye doğru gittikçe sendikal hakların ve özgürlüklerin kullanımı da genişlemiştir. Devlet sosyal güvenlik sistemi Türkiye'nin oldukça kapsamlıdır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 18:00
Yazdır
Bakan Bilgin: İşçilere olumsuz tavır sergileyenler karşısında bakanlığımızı bulur

Bilgin, Türk Metal Sendikası Bursa Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, çalışma hayatında en önemli boyutun emek olduğunu ifade etti.

Emekçilerin her türlü sorununun bakanlığın sorunu olduğunu söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Elbette demokratik toplumlar sendikaların, toplu sözleşme müessesesinin olduğu toplumlardır. Sosyal hakların geliştirilme araçlarının olduğu toplumlardır. Türkiye'de demokratikleşme ileriye doğru gittikçe sendikal hakların ve özgürlüklerin kullanımı da genişlemiştir. Devlet sosyal güvenlik sistemi Türkiye'nin oldukça kapsamlıdır.

Yüzde 99,99'a ulaşan bir sosyal güvenlik ağına sahibiz. Sosyal güvenliğin içinde önemli bir sosyal koruma sistemi olan sağlık sistemimiz aynı şekilde. Biz sosyal devletin bu alanlardaki bütün imkanlarını en etkin bir şekilde kullanma konusunda hiçbir tereddüdü olmayan, bugüne kadar da bu konuyu başarıyla yürütmüş olan bir ülkeyiz."

Bakan Bilgin, çalışma hayatında diğer bir düzenleyici mekanizmanın toplu sözleşmeler ve toplu sözleşmelerin dışında da asgari ücret uygulaması olduğunu dile getirerek, "Demokratik toplumlarda asgari ücretin üstündeki ücret demokratik müesseseler vasıtasıyla işletilir ve yükseltilir. O da nedir? Toplu sözleşmedir. 'Toplu sözleşme' deyince, mutlaka örgütlü işçiler toplu sözleşme hakkından istifade ediyorlar. Örgütlenme düzeyi arttıkça bizim asgari ücretin üzerinde ortalama ücret seviyesinin yükseleceği bir aşamaya geçeceğimizin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

"İşçilere olumsuz tavır sergileyen işverenler karşısında bakanlığımızı bulur"

İşçi kesiminin örgütlenmesiyle ilgili sorunlara değinen Bilgin, konuşmasını şöyle sürürdü:

"Bunlardan biri işletme türlerinin bizde ölçeğinin küçük olması. Küçük işletmelerde örgütlenme sorunlarının ağır olduğunu biliyoruz. İkincisi, bizim işverenlerimizin sendikalara karşı demokratik çalışma kültüründen uzak olmaları. Sendikalardan ürkmeleri, sendikalı örgütlenmeyi bir tehlike olarak algılamaları. Bunun değişmesi lazım.

Üçüncüsü de sendikalarımızın ve işçilerimizin örgütlenme motivasyonlarının düşük olması ve işçilerimizin de bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi. Eğitim başta olmak üzere onlara destek verilmesi. Dördüncüsü de devletin örgütlenme hakkının kullanımına karşı girişilen negatif tavırlara tavır alması. Bu konuda şunu söylemek isterim ki örgütlenme çabası içerisine giren işçilere olumsuz tavır sergileyen işverenler karşısında bizim bakanlığımızı bulurlar."

"Türkiye işçilerinin emeğiyle büyüdü"

Türkiye'nin işçilerinin emeğiyle büyüdüğünün altını çizen Bilgin, "Türkiye'nin büyümesinde en büyük pay onların payıdır. Onların bu üretim sürecinden, ürettikleri değerden pay almaları konusunda da bizim Bakanlık olarak bütün sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir. Bu konuda hiçbir şeyden kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bilgin, sendika ziyaretinin ardından otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan Beyçelik Gestamp AŞ'ye geçerek firma yetkilileriyle görüştü. Fabrikayı gezen Bilgin, sektörün geldiği noktanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bakan Bilgin ve beraberindeki heyet daha sonra asfalt yol yapımı üzerine faaliyet gösteren Simge Group'u ziyaret etti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Ümit Özdağ'dan gençlere şaşırtan çağrı
Ümit Özdağ'dan gençlere şaşırtan çağrı
Bakan Soylu'dan Akşener'e: Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
Bakan Soylu'dan Akşener'e: Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
En güncel uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik soruları

En güncel uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik soruları

https://www.kitapsec.com/Products/GYS-Kitaplari/GYS-Milli-Egitim-Bakanligi/MEB-Uzman-Ogretmen-ve-Basogretmen/
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Seversin 10.Bölüm Fragmanı

Seversin 10.Bölüm Fragmanı

Seversin 10.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti