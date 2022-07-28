Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 34 DHJ 132 plakalı otomobil, bisiklet süren 13 yaşındaki Yusuf Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bulut, aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil altından çıkartılan çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde bisikleti ve terlikleri kaldı. Araç altındaki bisiklet itfaiye ekipleri tarafından zorlukla çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.