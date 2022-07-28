Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir ve Konyaspor tur atladı. Başakşehir 2. Ön Eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0 gibi net skorlarla geçti. Bu sonuçların ardından Başakşehir 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein takımı Vaduz oldu.