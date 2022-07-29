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Mahkeme, korona döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasını iptal etti

Mahkeme, korona döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasını iptal etti.

Eklenme : 29 Temmuz 2022 00:25
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Serbest Mali Müşavir Zeki Kantarcı 2020 yılında Akçaabat Derecik Mahallesi'nde jandarma tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmıştı. Kantarcı'nın cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

"YASAKLARIN KANUNİ BİR DAYANAĞI YOKTUR"

Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğinin Verdiği kararında şu ifadeler yer aldı:

Anayasamızın temel hak ve hürriyetleri sınırlanması başlığını taşıyan 13. madde şöyledir. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmak sızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzenin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 13. maddeye göre temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken sınırlar kanunla yapılmalıdır ve sınırlama ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir hükmü haiz olduğu halde maske takma mecburiyeti, sokağa çıkma yasakları, şehirlerarası seyahat yasakları, sosyal mesafe yasakları vs. gibi yasakların kanuni bir dayanağı yoktur.

"KABAHAT OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Bu tedbirlerin de kanunla öngörülmeleri gerekmektedir. Kanunla öngörülmemiş bütün tedbirler Anayasamızın 13. maddesinde hükme bağlanan ancak kanunla sınırlama şartına aykırı bulunmaktadır. İdareye sokağa çıkma, maske takma, sosyal mesafe ile ilgili açıkça bir yetki verilmediği gibi açıkça bir yetki verilmiş olduğu kabul edilse dahi hiçbir kanunumuzda salgın hastalıklarda maske takma sokağa çıkma yasağı sosyal mesafe mecburiyeti olduğuna dair yada ilgili idari makam tarafından getirilebileceğine dair hüküm bulunmadığından maske takma, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe bulunması zorunluluğu bir kabahat olarak nitelendirilemez ve ihlali halinde idari para cezasına hükmedilemez. Bu mecburiyetlerin ihlali halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 32/2 gereği açık kanuni dayanak bulunması koşulu gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. İdari para cezası tutanağı, hukuka aykırı olması nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir."

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