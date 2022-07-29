Karadeniz gazı için hummalı çalışma: 23 günde 40 km boru döşedi

Karadeniz'de bulunan doğal gazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 540 milyar metreküplük gazın kara ile buluşacağı Filyos Limanı'nda karadaki boru işlemleri tamamlandı. Denizin sığ kesimlerinde boru yerleştirme işlemini yapacak, "Castoro 10" isimli gemi çalışmalarına devam ederken Castorone gemisi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için bu aybaşında göreve başlamıştı.

DENİZ DİBİ ONA EMANET

Castorone'un göreve başlamasıyla birlikte sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminden derin denizdeki boru serim işlemine başlandı. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castorone isimli dev gemi tarafından deniz dibine döşenecek.

40. KİLOMETREDE

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında olan Castorone isimli gemi, derin denize 23 günde 40 kilometrelik boru serdi. Gemi günde yaklaşık 2 kilometrelik bir hatta boruları döşedi.

BORULAR BU YIL TAMAMLANACAK

Yıl sonuna kadar boru serim işlemleri hem karada hem de denizde tamamlanacak. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz 2023'te hanelere ulaşacak.