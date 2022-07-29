Fındıkta 55 lira kurtarır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ordu'ya giderek Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak ve binlerce üreticinin merakla beklediği fındık fiyatını açıklayacak.Fındık fiyatı 400 bin üreticinin yanı sıra tüccar, ihracatçı ve işçi olmak üzere direkt ve endirekt yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Alınan bilgiye göre, Türkiye'de yaklaşık 728 bin hektar alanda fındık üretimi gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı. Dünyadaki fındığın yüzde 69'u Türkiye'de üretiliyor. Türkiye, dünya fındık ihracatında ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiriyor.

80 TL RAKAMI ÇOK FAZLA

Üreticiler fındık fiyatının en az 3 dolar (55 TL)olması gerektiğinde ısrarcı. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, son yıllarda fındıkta uygulanan politikaları doğru bulduklarını söyledi. Bölük, "Fındık fiyatının en az 3 dolar olmasını bekliyoruz. Bu rakam üreticiyi, sanayiciyi, çiftçiyi memnun eder. Piyasayı da dengede tutar" dedi. "50 TL'nin altı kesinlikle bizi kurtarmaz" diyen Bölük, "70-80 TL gibi rakamlar da çok fazla olur, denge şart. Sonuçta fındık bir ihraç ürünü. Ürettiğimiz fındığın büyük bölümünü ihraç ediyoruz. Fiyatta denge olması gerekiyor ki fındığı rahatlıkla yurt dışına satalım" şeklinde konuştu.

MALİYETLER ARTTI

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise fındık fiyatını 3-3,5 dolar bandında beklediklerini ifade etti. Karan, "55 lira civarı iyi olacaktır. Bunun altına düşeceğini sanmıyorum. Üretim maliyetleri arttı bu da alım fiyatına haliyle yansıyacaktır. Fındık fiyatında 3-3,5 dolar gayet makul. Üretici maliyetleri başta belli oluyor ama fiyat en son açıklanıyor. Keşke bu fiyat sabitlense de bu sıkıntı ortadan kalksa" dedi.

10 YIL SABİTLENSİN

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de dünyada enflasyonun hızla yükseldiğini söyledi. Geçen yıl fındık fiyatının 26,5-27 lira arasında açıklandığını hatırlatan Şahin, "Bu yıl fındık fiyatının en az 3.5-4 dolar olmasını bekliyoruz. Aslında bu fiyatın 10 yıl boyunca sabit tutulması üretici için çok iyi olur" dedi. Üreticinin girdi maliyetlerinde bu yıl büyük artışlar yaşandığına dikkat çeken Şahin, "Üretici haliyle çok sıkıntı çekiyor. Ancak biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok umutluyuz ve üreticiyi memnun edecek bir rakam açıklayacağını bekliyoruz" dedi.

FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatının en düşük 44 lira olmasını beklediklerini söyledi. Bayraktar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üreticiyi üzmeyecek bir fiyat açıklayacaktır. Biz de serbest piyasada oluşacak fiyatın en az 1 lira gibi üzerinde bir farkla alım yapacağız" diye konuştu.