Karadeniz ve Doğu'yu şahlandıracak proje

Türkiye son 20 yılda ulaşım alanında adeta çağ atladı. Birçok megaproje ile ulaşım ve ekonominin gelişimi sağlandı. Ancak otoyol uzunluğu tarafında hala gidilecek yol var. Avrupa ile kıyaslandığında otoban tarafından eksiklerimiz bulunuyor. Örneğin Çin'de 131 bin km, ABD'de 77 bin, Kanada'da 17 bin, İspanya'da 16 bin, Almanya'da 12 bin, hatta Hindistan'da bile 70 bin kilometrelik otoban bulunurken, Türkiye'de otoyol uzunluğu 3 bin 633 olarak kayıtlarda yer alıyor. Türkiye haritasına geniş çerçevede bakıldığında 'İstanbulİzmir' ve 'İstanbul-Gerede-Mersin-Şanlıurfa' güzergahında 2 büyük otobanı bulunuyor. Fakat İpek Yolu projesinin dahi üzerinden geçtiği Karadeniz ve Doğu'yu kapsayan bir otoban bulunmuyor. 2023 yılında ihaleye çıkılarak başlanacak olan 'Kapıkule-Gerede-Gürbulak' otobanı bölgenin ekonomik ve sosyal açıda sıçrama yapmasına imkan tanıyacak. Yap İşlet Devret sistemi (YİD) ile yapılacak olan proje ile devletin kasasından para çıkmayacak.

1.200 KM UZUNLUĞU OLACAK

Gerede'den Ankara'ya inen otobanın Karadeniz etabını oluşturması beklenen projenin 2023 yılında başlanması bekleniyor. Kapıkule'den çıkan ve Gerede'ye kadar gelen otobanın Karadeniz etabında 1.200 kilometrelik bir otoban yapılacak. Gerede'den başlayan otoban; Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan Gürbulak sınır kapısına bağlanacak. GeredeGürbulak otoyol projesi kapsamında; 46 viyadük, 14 köprü, 30 tünel, 38 altgeçit, 21 üstgeçit, 202 menfez ve 7 kavşak inşa edilecek. Ayrıca 10 servis alanı kurulacak. Otoyola ilave olarak 6 bağlantı yolu ilave edilecek. Yapılacak tünellerin uzunlukları bile belirlenmiş durumda. Tokat sınırlarında yapılacak tünellerin en kısası 304 metre en uzunları ise 3.091, 3.710 ve 4.048 metre uzunluğunda 30 tünelden oluşuyor. Tokat, Sivas arasına ise 7 kilometre uzunluğunda bir tünelin yapılması öngörülüyor.

2023'TE 4 BİN KM'Yİ AŞACAĞIZ

Ulaştırma Bakanlığı otoyol projelerine hız verdi. Bugün 3 bin 633 km olan otoyol uzunluğu, 2023 yılında 4 bin kilometreyi aşacak. 2053 yılında ise hedef bu rakamı 9 bin kilometreye çıkarmak. 2023 hedefi olarak 6 otoyol projesinin YİD modeli ile yapılması planlanmıştı. Bu projelerden bazılarının ihalesi tamamlanırken, bazılarının ihalesi ertelendi. Bunlara ek olarak 20232035 dönemi için de 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor.

ÖLÜM AZALIRKEN TİCARET ARTIYOR

Otoyol projeleri yol güvenliğini artırırken ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre yeni otoyollarda ölüm oranı yüzde 70 azalıyor. Otoyolların geçtiği bölgelerde ticarette artış yaşanıyor. Ayrıca illerdeki konut ve arsa fiyatları ciddi şekilde artıyor.

MECBURİ İSTİKAMETİN KALBİNDE

Pekin'den Londra'ya uzanan küresel ticaret yollarında sıkıntılar yaşanması Tarihi İpek Yolu'nu ön plana çıkarıyor. Kuzey Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçişlerde sorunlar yaşanıyor. Güney Koridoru da; İran'a uygulanan yaptırımlar, istikrarsız Afganistan ve uzun rota gibi sebeplerle tercih edilmiyor. Kuzey ve Güney koridorlarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yıllık 600 milyar dolarlık hacme sahip DoğuBatı ticaretinde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Koridor (tarihi İpek Yolu) öne çıkıyor. Kapıkule-Gerede-Gürbulak otobanı bu noktada büyük önem taşıyor.

ZENGEZUR KORİDORU İLE ÇİN'E BAĞLANACAK

Türkiye'nin en uzun otobanı olması planlanan proje sadece Türkiye ekonomisi ve ulaşımına değil aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya ve Çin bağlantısına da katkı sağlayacak. Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemli bir etabını oluşturacak olan proje ticaretin artmasına neden olacak Gürbulak sınır kapısına kadar gelen otoban, buradan Zengezur Koridoru vasıtasıyla Azerbaycan'a uzanacak. Ticari geçişler Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya ulaşacak.

KAAN ZENGİNLİ