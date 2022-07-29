Dolar haftayı 17,92 TL'den kapattı
İstanbul serbest piyasada dolar 17,92 liradan, avro ise 18,25 liradan haftayı kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9030
|17,9040
|17,9190
|17,9200
|Avro
|18,1600
|18,1610
|18,2570
|18,2580
|Sterlin
|21,6790
|21,7880
|21,7290
|21,8380
|İsviçre Frangı
|18,6790
|18,7720
|18,7520
|18,8460
|ANKARA
|ABD Doları
|17,8730
|17,9530
|17,8890
|17,9690
|Avro
|18,1200
|18,2000
|18,2170
|18,2970
|Sterlin
|21,6190
|21,8290
|21,6690
|21,8790