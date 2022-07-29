Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 09:49
Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, sigara içtiği için kendisine kızan babası Ahmet B'yi (35) tabancayla öldüren 16 yaşındaki A.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, babasının annesiyle kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını, kendisini de sigara içtiği için dövdüğünü söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen A.E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Ahmet B, 2 gün önce Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda oğlu tarafından tabancayla yaralanan Ahmet B. kaldırıldığı hastanede ölmüştü.
Evden kaçan A.E.B, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız