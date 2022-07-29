Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar

Dün 104,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 102,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş ise dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getirirken, bu durum petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Ağustos'ta toplanması bekleniyor.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 103,57 dolar aralığının direnç, 102,17 ile 101,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.