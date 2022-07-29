Amasya'da evlenmek istediği kadını vuran kişi intihar etti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 10:24
İlçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı ( 61) tabanca ile vurdu.
Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız