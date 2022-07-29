Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: Kimse karşı çıkmaz

Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin 'tüm toplum tarafından bilindiğini' vurgulayarak, "Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?" dedi.

"Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum"

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda 'kimsenin bir itirazı olmayacağını' söyledi. Üstün, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener ve Uysal'dan da destek gelmişti

Daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım" demişti.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmayacağı konusunda, "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım" açıklamasında bulunmuştu.