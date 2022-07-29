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Eski Genelkurmay adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'nın darbe dosyası onandı

Yargıtay, FETÖ'nün sözde "askeri yargı yapılanması"nda yer alan eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski albay Muharrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", 2 kişiye "müebbet", 12 sanığa da "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 9 ay 22 günden 10 yıl 15 aya kadar verilen cezaları uygun buldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 11:28
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Eski Genelkurmay adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'nın darbe dosyası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "askeri yargı yapılanması"nda yer alan ve sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırım ile eski albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu 18 sanığın cezasını onadı.

Daire, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Ocak 2020'de karara bağlanan 4'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet, 13'ü de "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan süreli hapis cezasının verildiği dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemedeki yargılama usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği belirtilen kararda, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği vurgulandı.

Kararda, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların ise kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığına işaret edildi.

Bu kapsamda, dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı ile Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı eski yarbay Ali Müjdat Eski ve Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü eski albay Mehmet Oğuz Akkuş'a "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Aynı suçtan sanıklar Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı eski albay Mehmet Ali Almış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri eski albay Mehmet Emin Yapar'ın müebbet hapse mahkum edilmesi kararları da onandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar eski Hakim albay Erhan Ermişoğlu, eski yarbay Seyfi Bulduk ve eski Hakim binbaşı İsmail Karataş'ın 10'ar yıl, eski hakim binbaşılar Uğur Aydın, Yasin Akdeniz ve eski Hakim yüzbaşı Nazmi Şengül'ün 8 yıl 9'ar ay, eski Savcı yüzbaşı Necmettin Aksoy, eski Hakim yüzbaşı Erhan Alp ve eski Hakim üsteğmen Mustafa Eruyar'ın 8 yıl 1 ay 15'er gün, eski Hakim yarbay Bedrettin Özgür'ün 10 yıl 15 ay, eski Hakim albay Şaban Ümit Gül'ün 10 yıl 6 ay ve eski Hakim üsteğmen Harun Birol Mert'in 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezaları da hukuka uygun bulundu.

Aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık eski Hakim yüzbaşı Kani Yolcu hakkındaki mahkumiyet kararı ise "eksik inceleme" yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle esastan bozuldu.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, sanıklar Köse, Kaldırımcı, Eski, Akkuş, Almış ve Yapar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol aldı.

Askeri teamüllere aykırı şekilde yarbay olmasına rağmen 2012'de Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri atanan Köse, darbe girişiminden 4 ay önce bu kez tenzili rütbe ile Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Şube Müdürü olarak tayin edildi.

Köse, darbecilerin sözde sıkıyönetim mahkemeleri atama listesinde, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri olarak yer aldı. Ayrıca askeri mahkeme ve burada görevli hakim il savcılara yönelik tasarruf hakkı, Milli Savunma Bakanlığından alınarak Köse tarafından kullanılması sağlanacaktı. Köse'nin örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurmak için operasyonel hat kullandığı bilgisi de deliller arasında yer aldı.

Sanık eski tuğgeneral Kaldırımcı da Genelkurmay Başkanlığı askeri savcısıyken darbe girişiminden önce Köse'den sonra Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri olarak atandı.

Sözde sıkıyönetim direktifi ekindeki atamalar listesinde Adalet Bakanı Müsteşarı olarak görevlendirilen Kaldırımcı, darbe girişimi sırasında Köse ile sabah saatlerine kadar karargahta aktif rol aldı.

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Sanık eski albay Akkuş ise aynı sözde atama listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Ankara 2 No'lu Sıkıyönetim Askeri Savcısı olarak yer aldı. Sanığın örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinde iletişim kurduğu tespit edildi.

Sanık eski albay Almış da sözde İstanbul 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve İstanbul 1 No'lu sıkıyönetim askeri savcısı olarak darbecilerce atandı.

Tanık beyanlarına göre, darbe girişiminden önce sanık Yasin Akdeniz ile makam odasında sıkıyönetim mahkemeleriyle ilgili çalışma yaptı.

Sanık yarbay Ali Müjdat Eski'nin Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığında Askeri Savcı olarak görev yaptığı, sözde sıkıyönetim direktifi ekindeki EK-B sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Ankara 5 No'lu Sıkıyönetim Askeri Savcılığına Askeri Savcı olarak görevlendirildiği, sanığın, diğer sanık Erhan Ermişoğlu ile sabit/ankesörlü telefondan ardışık arandığı belirlendi.

Eski albay Yapar da darbecilerin atama listesindeki isimler arasında yer aldı. Buna göre, Yapar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri olarak görevine devam edecekti.

Yapar'ın, firari sanık eski binbaşı Kurtuluş Kaya ile mahrem imamlarla ankesörlü telefondan ardışık arandığı saptandı.

İddianamede, söz konusu isimlerin, kritik konumlarda görev yaptıkları dönemde örgüt adına hareket ettikleri, FETÖ mensubu askerlere yönelik ihbarları işleme koymadıkları ayrıca örgütün saf dışı bırakmak istedikleri askerlere yönelik kumpas soruşturma ve dava süreçlerinde yer aldıkları vurgulandı.

Örgüt üyeliğinden mahkum edilen diğer sanıkların da FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüt hiyerarşisinde yer aldıkları belirtildi.

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