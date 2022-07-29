Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu'nun FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edildiği öğrenildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 11:45
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kars Vali Yardımcılığı'na atanan Doğu, geçen süre içerisinde Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu. Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu'nun FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız