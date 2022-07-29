Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere devletin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığının desteklerini incelemelerini tavsiye ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genç arkadaşlarımızın tırnak içerisinde söylüyorum, 'dayısı' değil, yol arkadaşı. Biz bu yol arkadaşlığını da inşallah onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Varank, Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Projesi sertifika töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere programlara nasıl katıldıklarını, hedeflerini, devlet desteklerinden nasıl faydalandıklarını soran Varank, onlara kendi işlerini kurmaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

Siber Vatan Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu Kalkınma Ajanslarıyla fikirden itibaren geliştirip uygulamaya konulan bir proje olduğunu anlatan Varank, proje ile gençlerin temel eğitim aldıktan sonra uzmanlaşarak Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda kendilerini bilişimde ve özellikle siber güvenlikte geliştirmelerini istediklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile Siber Vatan Projesi ile bir sinerji oluşturduklarını aktaran Varank, Savunma Sanayii Başkanlığının bir siber güvenlik kümelenmesi olduğunu ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirip Türkiye'nin geleceği açısından çok değerli işlere imza attıklarını kaydetti.

Bu alanda yapılan çalışmaları Kalkınma Ajansları ile tüm Türkiye'ye yönlendirdiklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi üniversite hayatlarının ilk başlarından itibaren bu programa dahil edeceğiz, daha mezun olmadan bu arkadaşlarımız hangi alana yönelmek istiyorlarsa o alanda uzmanlaşmış olacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz gerçekten gerek KOSGEB ile gerek TÜBİTAK ile gerek Kalkınma Ajanslarımızla Bakanlığımızın merkezi teşkilatıyla gençlerimize, öğrencilerimize en fazla yatırım yapan, destekleyen bakanlıklardan bir tanesiyiz. İlkokuldan başlayarak üniversite eğitimine, üniversite sonrası bilim yapan bilim insanlarımıza kadar çok farklı desteklerimiz var."

Gençlere imkan verildiği ve önü açıldığı takdirde başaramayacakları hiçbir husus olmadığının altını çizen Varank, bugün dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üretenlerin yaş ortalamasının 30'un altında olduğunu ve çok sayıda genç yazılımcının, girişimcinin çok önemli projeleri hayata geçirdiğini bildirdi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte adeta destan yazdığını dile getiren Varank, oyun sektöründe ilk iki çeyrekte dünyada en fazla yatırım alan şehrin İstanbul olduğunu ifade etti.

- "Nasıl girişimci olabilirim diye üniversiteye başlayın"

Gençlerde müthiş kabiliyetler gördüklerini belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yılda Türkiye'ye yaptığımız yatırımların şu anda karşılığını görebiliyoruz. Türkiye'de iktidara geldiğimizde sadece 76 üniversite vardı, üniversiteye gitmek sadece bazılarının, sadece ayrıcalıklı insanların yapabildiği bir işti. Şu anda 208 üniversitemiz var. Türkiye'nin her tarafında isteyen öğrencilerimiz üniversiteye devam edebilsinler, eğitimlerini alabilsinler diye işte biz bu yatırımları yapıyoruz. İktidara geldiğimizde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark vardı, bunlardan sadece bir tanesinde 3 tane şirket vardı ve yavaş yavaş emekleme aşamasındaydı. Şu anda 90'ın üzerinde teknoparkımız var."

Antalya'daki teknoparkın da kapasitesinin tamamen dolduğunu ifade eden Varank, sadece Türkiye'den değil, yabancı ülkelerden de yatırımcıların firmalarını buradaki teknoparklara taşımak için başvurularda bulunduklarını bildirdi.

Araştırma altyapıları, TÜBİTAK ile öğrencilere ve bilim insanlarına verilen desteklerle Türkiye'de müthiş bir ekosistem oluşturulduğunu belirten Varank, bu yatırımlarla öğrencilerin kendi yollarını çizebildiklerini, girişimci olabildiklerini söyledi.

Öğrencilere kendi işlerini kurmaları yönünde önerilerde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Eğer üniversiteye başlıyorsanız, kafanızın geri planındaki ilk düşünceniz 'Ya ben bu okuldan mezun olayım, şurada bir şirkete gireyim, maaşımı alayım, başım ağrımasın.' olmasın. Eğer üniversiteye başlıyorsanız, devletimizin özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok ciddi destekleri, bursları, girişimcilik alanında yönlendirmeleri var. 'Ben acaba kendi girişimimi nasıl kurarım, iş arayan değil, iş veren nasıl olabilirim?' Genç arkadaşlarım bence ilk önce bunu düşünerek eğitim hayatlarına başlasınlar. Verdiğimiz imkanlardan faydalanmaya çalışsınlar. Kendi girişimlerini kursunlar, kendi yol haritalarını kendileri çizsinler. Kendi ayaklarının üstünde dursunlar. Böylece daha başarılı, daha katma değerli işlere imza atabilirler. Hayatınızın başlarında alacağınız risklerin size getirileri çok daha fazla olacaktır. Herhalde burada beni tanıyan bir arkadaşınız yoktur diye düşünüyorum. Daha önce hiçbirinizle oturup sohbet ettik mi, onu da bilmiyorum. Ama buraya gelmek için herhangi bir aracıya ihtiyacınız olmadı. Süreçler gayet açık ve objektif."

- "Bakanlığımız gençlerimizin 'dayısı' değil, yol arkadaşı"

Bakan Varank, program sonrası Siber Vatan Projesi'ne 2019'da dahil olan ve 10 ay önce de KOSGEB'in verdiği destekle 3 arkadaşıyla kendi işini kuran Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Sadican Üstün ile sohbet etti.

Üstün'ün bir yandan eğitimini sürdürüp bir yandan da tır şoförlüğü yaptığı sırada üniversitedeki hocalarının yönlendirmesiyle Siber Vatan Projesi'ne katıldığını öğrenen Varank, Üstün'e kendi şirketini kurduğu süreçte araya aracı koyup koymadığını ve bir yerlerde "dayısı" olup olmadığını sordu.

Üstün'ün de tamamen kendi gayreti ve KOSGEB desteği ile girişimci olduğunu belirtmesi üzerine Varank, şunları söyledi:

"Öğrencinin dayısı değilim. Aslında bu program ve bu arkadaşımızın örneği, Türkiye'de başarmaya çalıştığımız bir örnek. Gençlerimiz hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hangi alanlarda eğitim almak istiyorlarsa istesinler o alana devam etsinler ama önce akıllarının bir köşesinde 'Ben nasıl kendi işimi yapabilirim, kendi ayaklarım üzerinde nasıl durabilirim, iş arayan değil, işveren nasıl olabilirim, kendi girişimimi nasıl kurabilirim?' hep bu olsun. Bunu akıllarının bir köşesinde tutarken de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarının desteklerini mutlaka incelesinler. Devletimiz bu alanlara çok ciddi destekler veriyor, yatırımlar yapıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle sektörde ilerlemek, kendi girişimini kurmak, farklı alanlarda çalışmak isteyen gençlere çok ciddi destekler verdiğini anlatan Varank, Sadican Üstün'ün, bu desteklerden faydalanan öğrencilerden biri olduğunu ifade etti.

Gençlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını yakından takip etmelerini, eğitim programlarına katılmalarını, burslara başvurmalarını, girişimcilik, araştırma desteklerinden faydalanmalarını isteyen Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Herkesin dayısı yok" sözlerine atıfta bulunarak "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genç arkadaşlarımızın tırnak içerisinde söylüyorum, 'dayısı' değil, yol arkadaşı. Biz bu yol arkadaşlığını da inşallah onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- Öğrenciler programa nasıl katıldıklarını anlattı

Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile sohbet eden öğrencilerden Selim Sürmelihindi, programa katılmak için hiçbir aracıya ihtiyaç duymadığını, üniversitedeki hocalarının bilgilendirmesi ile başvurduğunu söyledi.

Eğitime Konya'dan katılan Baturalp Güvenç de tüm öğrencilere aynı fırsatların sunulduğunu, bu alanda kendisini geliştirmek isteyenlerin bu tür imkanlardan faydalanabildiklerini kaydetti.

Özellikle adam kayırma gibi bir durumla asla karşılaşmadığını vurgulayan Güvenç, "Adam kayırma gibi bir durumun mühendisler arasında yeri yoktur. Kişinin kendisine yaptığı saygısızlıktır, buraya katılan herkes de buna ihtiyaç duymamıştır. Burada önemli olan insanın kendisini geliştirebilmesi." ifadesini kullandı.