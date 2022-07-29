Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi

En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 17,94 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 17,94 TL
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi

"Üniversiteye başlıyorsanız, devletimizin özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok ciddi destekleri, bursları, girişimcilik alanında yönlendirmeleri var. 'Ben acaba kendi girişimimi nasıl kurarım, iş arayan değil, işveren nasıl olabilirim?' Genç arkadaşlarım bence ilk önce bunu düşünerek eğitim hayatlarına başlasınlar"- "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genç arkadaşlarımızın tırnak içerisinde söylüyorum, 'dayısı' değil, yol arkadaşı. Biz bu yol arkadaşlığını da inşallah onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 12:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere devletin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığının desteklerini incelemelerini tavsiye ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genç arkadaşlarımızın tırnak içerisinde söylüyorum, 'dayısı' değil, yol arkadaşı. Biz bu yol arkadaşlığını da inşallah onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Varank, Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Projesi sertifika töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere programlara nasıl katıldıklarını, hedeflerini, devlet desteklerinden nasıl faydalandıklarını soran Varank, onlara kendi işlerini kurmaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

Siber Vatan Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu Kalkınma Ajanslarıyla fikirden itibaren geliştirip uygulamaya konulan bir proje olduğunu anlatan Varank, proje ile gençlerin temel eğitim aldıktan sonra uzmanlaşarak Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda kendilerini bilişimde ve özellikle siber güvenlikte geliştirmelerini istediklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile Siber Vatan Projesi ile bir sinerji oluşturduklarını aktaran Varank, Savunma Sanayii Başkanlığının bir siber güvenlik kümelenmesi olduğunu ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirip Türkiye'nin geleceği açısından çok değerli işlere imza attıklarını kaydetti.

Bu alanda yapılan çalışmaları Kalkınma Ajansları ile tüm Türkiye'ye yönlendirdiklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi üniversite hayatlarının ilk başlarından itibaren bu programa dahil edeceğiz, daha mezun olmadan bu arkadaşlarımız hangi alana yönelmek istiyorlarsa o alanda uzmanlaşmış olacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz gerçekten gerek KOSGEB ile gerek TÜBİTAK ile gerek Kalkınma Ajanslarımızla Bakanlığımızın merkezi teşkilatıyla gençlerimize, öğrencilerimize en fazla yatırım yapan, destekleyen bakanlıklardan bir tanesiyiz. İlkokuldan başlayarak üniversite eğitimine, üniversite sonrası bilim yapan bilim insanlarımıza kadar çok farklı desteklerimiz var."

Gençlere imkan verildiği ve önü açıldığı takdirde başaramayacakları hiçbir husus olmadığının altını çizen Varank, bugün dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üretenlerin yaş ortalamasının 30'un altında olduğunu ve çok sayıda genç yazılımcının, girişimcinin çok önemli projeleri hayata geçirdiğini bildirdi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte adeta destan yazdığını dile getiren Varank, oyun sektöründe ilk iki çeyrekte dünyada en fazla yatırım alan şehrin İstanbul olduğunu ifade etti.

- "Nasıl girişimci olabilirim diye üniversiteye başlayın"

Gençlerde müthiş kabiliyetler gördüklerini belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yılda Türkiye'ye yaptığımız yatırımların şu anda karşılığını görebiliyoruz. Türkiye'de iktidara geldiğimizde sadece 76 üniversite vardı, üniversiteye gitmek sadece bazılarının, sadece ayrıcalıklı insanların yapabildiği bir işti. Şu anda 208 üniversitemiz var. Türkiye'nin her tarafında isteyen öğrencilerimiz üniversiteye devam edebilsinler, eğitimlerini alabilsinler diye işte biz bu yatırımları yapıyoruz. İktidara geldiğimizde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark vardı, bunlardan sadece bir tanesinde 3 tane şirket vardı ve yavaş yavaş emekleme aşamasındaydı. Şu anda 90'ın üzerinde teknoparkımız var."

Antalya'daki teknoparkın da kapasitesinin tamamen dolduğunu ifade eden Varank, sadece Türkiye'den değil, yabancı ülkelerden de yatırımcıların firmalarını buradaki teknoparklara taşımak için başvurularda bulunduklarını bildirdi.

Araştırma altyapıları, TÜBİTAK ile öğrencilere ve bilim insanlarına verilen desteklerle Türkiye'de müthiş bir ekosistem oluşturulduğunu belirten Varank, bu yatırımlarla öğrencilerin kendi yollarını çizebildiklerini, girişimci olabildiklerini söyledi.

KAPAT [X]

Öğrencilere kendi işlerini kurmaları yönünde önerilerde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Eğer üniversiteye başlıyorsanız, kafanızın geri planındaki ilk düşünceniz 'Ya ben bu okuldan mezun olayım, şurada bir şirkete gireyim, maaşımı alayım, başım ağrımasın.' olmasın. Eğer üniversiteye başlıyorsanız, devletimizin özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok ciddi destekleri, bursları, girişimcilik alanında yönlendirmeleri var. 'Ben acaba kendi girişimimi nasıl kurarım, iş arayan değil, iş veren nasıl olabilirim?' Genç arkadaşlarım bence ilk önce bunu düşünerek eğitim hayatlarına başlasınlar. Verdiğimiz imkanlardan faydalanmaya çalışsınlar. Kendi girişimlerini kursunlar, kendi yol haritalarını kendileri çizsinler. Kendi ayaklarının üstünde dursunlar. Böylece daha başarılı, daha katma değerli işlere imza atabilirler. Hayatınızın başlarında alacağınız risklerin size getirileri çok daha fazla olacaktır. Herhalde burada beni tanıyan bir arkadaşınız yoktur diye düşünüyorum. Daha önce hiçbirinizle oturup sohbet ettik mi, onu da bilmiyorum. Ama buraya gelmek için herhangi bir aracıya ihtiyacınız olmadı. Süreçler gayet açık ve objektif."

- "Bakanlığımız gençlerimizin 'dayısı' değil, yol arkadaşı"

Bakan Varank, program sonrası Siber Vatan Projesi'ne 2019'da dahil olan ve 10 ay önce de KOSGEB'in verdiği destekle 3 arkadaşıyla kendi işini kuran Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Sadican Üstün ile sohbet etti.

Üstün'ün bir yandan eğitimini sürdürüp bir yandan da tır şoförlüğü yaptığı sırada üniversitedeki hocalarının yönlendirmesiyle Siber Vatan Projesi'ne katıldığını öğrenen Varank, Üstün'e kendi şirketini kurduğu süreçte araya aracı koyup koymadığını ve bir yerlerde "dayısı" olup olmadığını sordu.

Üstün'ün de tamamen kendi gayreti ve KOSGEB desteği ile girişimci olduğunu belirtmesi üzerine Varank, şunları söyledi:

"Öğrencinin dayısı değilim. Aslında bu program ve bu arkadaşımızın örneği, Türkiye'de başarmaya çalıştığımız bir örnek. Gençlerimiz hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hangi alanlarda eğitim almak istiyorlarsa istesinler o alana devam etsinler ama önce akıllarının bir köşesinde 'Ben nasıl kendi işimi yapabilirim, kendi ayaklarım üzerinde nasıl durabilirim, iş arayan değil, işveren nasıl olabilirim, kendi girişimimi nasıl kurabilirim?' hep bu olsun. Bunu akıllarının bir köşesinde tutarken de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarının desteklerini mutlaka incelesinler. Devletimiz bu alanlara çok ciddi destekler veriyor, yatırımlar yapıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle sektörde ilerlemek, kendi girişimini kurmak, farklı alanlarda çalışmak isteyen gençlere çok ciddi destekler verdiğini anlatan Varank, Sadican Üstün'ün, bu desteklerden faydalanan öğrencilerden biri olduğunu ifade etti.

Gençlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını yakından takip etmelerini, eğitim programlarına katılmalarını, burslara başvurmalarını, girişimcilik, araştırma desteklerinden faydalanmalarını isteyen Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Herkesin dayısı yok" sözlerine atıfta bulunarak "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genç arkadaşlarımızın tırnak içerisinde söylüyorum, 'dayısı' değil, yol arkadaşı. Biz bu yol arkadaşlığını da inşallah onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- Öğrenciler programa nasıl katıldıklarını anlattı

Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile sohbet eden öğrencilerden Selim Sürmelihindi, programa katılmak için hiçbir aracıya ihtiyaç duymadığını, üniversitedeki hocalarının bilgilendirmesi ile başvurduğunu söyledi.

Eğitime Konya'dan katılan Baturalp Güvenç de tüm öğrencilere aynı fırsatların sunulduğunu, bu alanda kendisini geliştirmek isteyenlerin bu tür imkanlardan faydalanabildiklerini kaydetti.

Özellikle adam kayırma gibi bir durumla asla karşılaşmadığını vurgulayan Güvenç, "Adam kayırma gibi bir durumun mühendisler arasında yeri yoktur. Kişinin kendisine yaptığı saygısızlıktır, buraya katılan herkes de buna ihtiyaç duymamıştır. Burada önemli olan insanın kendisini geliştirebilmesi." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi
Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: Kimse karşı çıkmaz
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: Kimse karşı çıkmaz
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Duy Beni dizisinin yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Para saklamanın en sıra dışı yöntemleri!

Para saklamanın en sıra dışı yöntemleri!

Hırsızlardan korunmak için bakın ne yaptı?