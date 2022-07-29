Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için geldiği Akhisar Yeni Gülruh Camisi'nde, 56 yaşında vefat eden Hakan Füzün'ün yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, camide dua okudu.

Füzün'ün cenaze namazı İl Müfüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şu anda çok sevdiğimiz kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Bizim Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bu günlere geldik. Şimdi de tabii buradan ayrı bir duamız var. Ya Rabb, sevgili habibinin Livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-u cem eyle. Ya Rabb, Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Az önce hocam da zaten bunu tezkiye ile ifade ettiler. Sizler de bu tezkiyeye şehadette bulundunuz. Bugüne kadar hayırhasanetleriyle özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban bayramlarında 'Başkanım bana vekalet vereceksin, ben sizin ve aileniz için de kurban keseceğim.' derdi. 'Hakan ben kestim...Yok illa ben keseceğim.' derdim. Son Kurban Bayramı'nda da aynısı yaptı. Son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan, sen de hakkını bize helal et. Rabb'im sevgili habibine bizi de komşu eylesin, cennetiyle bizi müşerref kılsın."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuzladığı Hakan Füzün'ün naaşı, Suyolu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımülftüoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Eski Dokuz Eylülü Üniversitesi Rektörü ve Hakan Füzün'ün ağabeyi Prof. Dr. Mehmet Füzün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yakınları ile sevenleri katıldı.

21 Temmuz'da kalp krizi geçiren Hakan Füzün, dün, İzmir Tınaztepe Buca Hastanesinde yaşamını yitirmişti.