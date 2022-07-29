ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden aldıkları 92 bin ton yaş çayın ödemelerinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz'da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.