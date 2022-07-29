MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı. Kesin kayıt işlemleri, 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 16:28
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.
MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız