30 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

(Ordu/17.00)

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı ziyaret edecek, Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.

(Balıkesir/12.00/13.30/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/Ordu/16.00)

SPOR

1- 2022 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Güney Kore ile karşılaşacak.

(Seul/09.30)

3- Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunu Vodafone Park'ta törenle açacak. Siyah-beyazlı ekip, törenin ardından hazırlık maçında İtalyan ekip Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/19.00)

5- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.

(Innsbruck)

6- Galatasaray Spor Kulübünün 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

7- Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

8- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlayacak. Türkiye B Grubu'nda ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/17.00)