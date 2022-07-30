Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti.