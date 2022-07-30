Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor

Hayatın birçok alanında olduğu gibi tarlalarda da yeni nesil teknolojiler kullanılmaya başlandı. Bu gelişmelerden bir tanesi olan drone sayesinde çiftçiler ekilen ürünün çeşidine göre dönüm başı farklı karlar elde ediyor. Drone kullanımı ile tarımda en çok fayda sağlanan alan ise ilaçlama.

TRAKTÖR EKİNE ZARAR VERİYOR

Ziraat Mühendisi Fethullah Elinç, geleneksel ilaçlama yöntemlerinin birkaç yıla kadar unutulacağını söyledi. Elinç, "Önümüzdeki dönemlerde her çiftçi drone ya da uzaktan kumandalı sistemler ile ilaçlama ve sulama yöntemlerine geçecek. Dönüm başında 4 tur atan traktörler ekinleri ezerek zarar veriyor. En basit örnekten yola çıkıldığında buğdayın bugünkü fiyatıyla, drone ile ilaçlama sayesinde sadece lastik izinden kurtulma ile dönüm başı 250 TL kar elde ediliyor" dedi. Tarlalardaki ekinleri drone ile ilaçlamanın geleneksel yöntemlere göre yüzde 63 oranında daha ekonomik olduğuna dikkat çeken Elinç sözlerini şöyle sürdürdü:

DAHA HESAPLI YÖNTEM

"İlaçlama, dronelardaki damlama sistemleri ile ekinlerin en diplerine kadar inebiliyor ve daha az ilaç harcanıyor. Bu sayede ilaçlanan ekinlerin en yüksek verime ulaşması sağlanıyor. Traktör ya da diğer yöntemlere göre hem insan gücüne ihtiyaç azalıyor hem de ilaçlama yapmak keyifli bir hal alıyor. Ayrıca ürünlere zarar verilmeden tarlanın kapasitesini yüzde 100 kullanılabiliyor. İlaçlamaların elektrik enerjisi ile çalışan dronelar ile yapılması traktörle yapılan ilaçlamalara oranla çok daha hesaplı oluyor ve ilaçlama esnasında mazot kullanımını sıfıra indiriyor."

KAVURUCU SICAĞA KARŞI ÇÖZÜM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Çiftçi Beytullah Akikol, bu yıl hava sıcaklığının her yıldan daha sıcak olduğunu bu nedenle de gün içinde açık alanlarda çalışma koşullarının çok daha zorlaştığına dikkat çekti. Akikol, "Geleneksel ilaçlama yöntemleri ile 10 dönümlük ekili bir alan 1 saatten daha uzun sürelerde ilaçlanırken, drone sayesinde 10 dakikada ilaçlanabiliyor. Bu sayede sıcakta geçirdiğimiz vakit de en aza indirgenmiş oluyor. Çevremdeki 15 arazi sahibi de ben ilaçlama yaptırdıktan sonra kendi arazilerine drone ile ilaçladı.

Ali Kürşat Büyükada