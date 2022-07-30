Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Otoyolun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için İstanbul istikametinin sağ ve orta, Ankara yönünün ise orta şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşması durumunda sürücüler, İstanbul istikametinde Abant, Ankara yönünde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Otoyoldaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.