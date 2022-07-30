Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi cami inşaatında ölü bulundu
Karşıkaya Mahallesi'nde 29 Temmuz akşamı hakkında kayıp başvurusu yapılan görme engelli Ali Çelebi'yi (58) akrabaları Merkez Camisi'nin inşaatında buldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 11:52
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelebi'nin cesedi polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız