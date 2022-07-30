'Denizcilerde sıfır ÖTV akaryakıt uygulamasını bizim iktidarımız başlattı'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, balıkçılara akaryakıtta ÖTV desteğinin artırılması talebine ilişkin, "Bununla ilgili bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Ordu'ya beraber seyahat edeceğiz. O seyahatte de tekrar dile getireceğim." dedi.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) ile Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) iş birliğiyle düzenlenen "Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı" Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin denizcilik alanındaki faaliyetlerini bilimi, aklı, teknolojiyi ve tüm güncel gelişmeleri dikkate alarak düzenli, planlı ve koordineli yapabilmesi adına bu etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık görevine geldiğinden bu yana sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi edinmeye çalıştığından bahseden Kirişci, "Tabii ki su ürünleri konusu oldukça geniş. Sadece bizim kendi kendimize kural koyabileceğimiz ve bu kuralları uygulayabileceğimiz bir sektör değil. Bu sektörün aynı zamanda uluslararası boyutları da var. Uluslararası kuralları da bu manada dikkate almak ve bunların da gereklerini, icaplarını yerine getirmek durumundayız." diye konuştu.

Kirişci, atılan adımların bilimsel zemine oturulmasında büyük yarar olduğunu kaydederek, bilimin, aklın ve teknolojinin gereklerini yerine getirmek kendilerinin görevi olduğunu bildirdi.

- "Önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan tahıl gemileri çıkacak"

Bakan Kirişci, bakanlık olarak su ürünleri konusuna çok büyük önem verdiklerini belirterek, dün Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ve ekibi ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kirişci, "Orada su ürünleri faaliyet gösteren girişimcilerimizin ve denizcilerimizin sorunlarını dile getirdik. İkili iş birliği anlaşması noktasında da bizim tarafımızda sonuç alıcı birtakım adımlar atılmış olmasına rağmen onların kendi yapılarından kaynaklı birtakım eksiklikler olduğunu gördük. Bu eksiklikler de (dün gerçekleştirilen) bu teknik görüşmede belirli bir olgunluğa eriştirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık uluslararası oyuncu olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Kirişci, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olduğu gerçeğinin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Kirişçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde oradan gemilerin çıkışı söz konusu olacak. Bu çerçevede sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın, ki buna en az ihtiyacı olan ülke biziz, ama tamamıyla bu coğrafyadan çıkacak olan tahıl, yağlı tohumlar ve bakliyat gibi ürünlere muhtaç olan ülkeler açısından bu sözleşme çok önemliydi. Temennimiz hiçbir şekilde ülkeler arasında savaş olmasın, kimsenin burnu kanamasın."

- "10'dan fazla ülke ile görüşmelerimiz sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bakanlık olarak şu anda 10'dan fazla ülke ile (su ürünleri avcılığı konusunda) görüşmelerinin sürdüğünü kaydederek, "Anlaşmalar, bu alanda faaliyet gösteren emektarlarımızın faaliyet alanının genişlemesine vesile oluyor. Artık biz dünyanın dört bir yanında olmalıyız." diye konuştu.

TÜRK DEGS Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın programın açılışında dile getirdiği balıkçıların taleplerinden bahseden Kirişci, bu isteklerin bazılarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı da ilgilendirdiğini söyledi.

Balıkçılara yakıtta ÖTV desteği verilmesi talebine değinen Kirişci, şu açıklamalarda bulundu:

"Denizcilerimize sıfır ÖTV ile akaryakıt uygulamasını 2004'te bizim iktidarımız başlattı. Tabii ki söz konusu miktarın bugün sizler için çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Ordu'ya beraber seyahat edeceğiz. O seyahatte de tekrar dile getireceğim.

Şunu da biliyoruz ki dünya fevkalade bir hal yaşıyor. Dışa bağımlılığımızın en üst düzeyde olduğu akaryakıt gibi bir konuda da inşallah makul olan bir çözümü veya çözümleri hep birlikte üretiriz. Bizim bütün derdimiz; bu ülkenin karada ve denizdeki üreticilerinin daha fazlasını üretmesi ve üretmeye devam etmesi."

- "Üreticilerimiz için gayretlerimiz devam edecek"

Bakan Kirişci, buğday, arpa, hububat ve çayla ilgili yaptıkları açıklamaları anımsatarak, "Bugün de fındık ile ilgili açıklamamız olacak. Bu açıklamalarımızla gerçekten üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyduk. Bundan sonra diğer ürünlerle ilgili de aynı şekilde bakanlık olarak bu gayret ve çabamız devam edecek." dedi.

Ülkenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için ellerinden geleni gayretleri göstereceklerini aktaran Kirişci, bu çalıştaydan çıkacak sonuçları takip edeceklerini ve bilim temelinde hayata geçirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

- Cihat Yaycı balıkçıların taleplerini anlattı

TÜRK DEGS Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da yaptığı konuşmada Türk balıkçılarının talep ve isteklerini anlattı.

Türk balıkçıların Doğu Akdeniz ve Ege sularını yoğun şekilde kullanması gerektiğini dile getiren Yaycı, "Sahiplenmek açısından önemlidir. Burada başkalarının avlanmaması gerekiyor. Onu da sağlayacak olan devlettir." dedi.

Yaycı, balıkçıların Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan edilmesini istediğini kaydederek, "KKTC'nin tanıtımına balıkçılarımız çok rahatlıkla hizmet etmeye istekliler. Balıkçılarımız, Malta, Moritanya ve diğer bölgeler dahil olmak üzere ülkemiz dışında KKTC bayrağı taşıyarak ve KKTC bayrağıyla balıkçılık yaparak KKTC'nin tanıtımına özellikle katkı sunmak istiyorlar. Bunun KKTC makamları ile görüşülmesi gerekir." diye konuştu.

- "Uluslararası sularda balıkçılık izni kolaylaştırılmalı"

Yaycı, Türk balıkçıların Ege'de ve uluslararası sularda avlanma izni almakta zorluk yaşadığını anlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Sebebi de şu; 'Uluslararası sularda balık avlamaya gidiyoruz' deyip bu işi suistimal ederek ulusal sularda balık avlayanlar var. Başka ülkelerin balıkçıları 12 ay uluslararası sularda balık avcılığı yapıyor. Bizde ise kendi karasularımızda balık avcılığı yapıp bu işi suistimal edenler var. O zaman çok sert tedbir uygulamak ve ağır ceza vermek lazım. Ayrıca yaz aylarında uluslararası sularda avlanan balıkçıların ürünlerini teslim edecek noktaları yok. Bunun ayarlanması gerekiyor."

Yaycı, Kumkapı'da şu anda atıl olan barınağın balıkçılara balık nakliyesi noktası olarak kullandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

- "Et ve Balık Kurumu balık kısmını desteklemeli, fiyatlar kabzımala bırakılmamalı"

Yaycı, ÖTV indiriminde yeni bir düzenleme yapılmasının hem balıkçılar hem de balık tüketenler için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de ne kadar balık yakalanırsa yakalansın balık fiyatlarının düşmediğini dile getiren Yaycı, "Et ve Balık Kurumu'nda balık kısmının mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu işin kabzımala bırakılmaması lazım. Kabzımala bırakılınca balık fiyatı düşmüyor." şeklinde konuştu.

Türk karasularındaki çiftliklerden bahseden Yaycı, "24 metrenin altında ve av yasaklarının bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde midye çiftlikleri kuruluyor. Bu midye ve balık çiftliklerinin kurulması nedeniyle balıkçılık sektörü ciddi şekilde zarar görüyor. Çiftliklerin ve özellikle midye çiftliklerinin avlak sahaları dışında olmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaycı, balıkçıların ruhsatlarının 3'üncü cezada iptal edildiğini kaydederek, "Ceza artsın, ruhsatı belirli bir süre elinden alınsın ancak ruhsatının ebediyen elinden alınması adil gelmiyor." diye konuştu.