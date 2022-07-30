Ali Koçt'an sert açıklama: Ukrayna bizden özür dilesin!

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, "Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz." dedi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Başkan Ali Koç'un elinden 60 yıl plaketi alan Osman Atakan Tekin, 1962 yılında 17 yaşında atletizm takımına katılan bir delikanlı olarak bugünleri göreceğini hayal dahi edemediğini belirterek, "Mithatpaşa Stadı'nda Fenerbahçe formasını teriyle ıslatan bir atlet, bugün burada 60. yıl plaketini alma şerefine nail oluyor. Allah'a şükrediyorum bu günleri gösterdiği için. 10 yıl sonra 70. yıl plaketi için burada olmayı temenni ederim." dedi.

Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından okundu.