'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı

İnegöl Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, tekerlekli sandalyede sakat olduğunu belirtip dilenen A.Ö. ve yanındaki annesi E.Ö.'yü (45) yakaladı. Anne ve kızı, ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdürlük binasına kadar tekerlekli sandalye ile giden A.Ö., ifadesinin alınacağı odaya sandalyeden kalkıp annesinin yardımıyla yürüyerek gitti. Üzerinde yapılan aramada para çıkmayan A.Ö., Eskişehir'e oturduklarını, dilenmek için İnegöl'e geldiklerini söyledi. Kabahatler Kanununa Muhalefet Suçundan 277'şer lira ceza yazılan A.Ö. ve annesi serbest bırakıldı.