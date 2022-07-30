Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyeceğini söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 18:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.
Türkiye üzerine hesapları olanların hangi hevesler ve hazırlıklar içinde olduklarını biliyoruz.
Hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri kendi vaatleri gibi sahipleniyorlar.
Son 20 yılda Ordu'ya toplamda 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız