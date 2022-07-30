13 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Temmuz 2022 19:02
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız