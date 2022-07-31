KDK'den tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı
KDK'den tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi
Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Adaylar dikkat! Bu üniversiteler CEO fabrikası
Adaylar dikkat! Bu üniversiteler CEO fabrikası
AK Parti'den EYT ve enflasyon açıklaması
AK Parti'den EYT ve enflasyon açıklaması
Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı
Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı
Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için takvim işliyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için takvim işliyor
Togg'un deneme üretimine başlandı
Togg'un deneme üretimine başlandı
Uyuşturucu ticareti yapan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan polis memuru tutuklandı
Artuklu ilçesinin yeni belediye başkanı belli oldu
Artuklu ilçesinin yeni belediye başkanı belli oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Yurtdışından getirip parçalarını araç fiyatından yükseğe satıyorlar
Yurtdışından getirip parçalarını araç fiyatından yükseğe satıyorlar
Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı

Konutta aylık bazda satışlar frene basıyor. Haziran ayında satışlarda Eylül 2021'den bu yana en düşük artış kaydedildi. Sektör temsilcileri "Fiyatlar yükseldikçe satışlar yavaşlıyor. 'Benim malım pahalı' zihniyeti ve 'yüksek kazanç' isteği fiyatları uçurdu ve sektörde köpük oluştu. Kimse 1+1 eve 2 milyon TL vermek istemiyor" diyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 31 Temmuz 2022 07:10
Yazdır
Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı

Konut fiyatlarında yaşanan artış satışları frenliyor. Gayrimenkul sektöründe yaşanan maliyet yükselişlerine, bir de fırsatçıların eklenmesi fiyatları adeta uçurdu. Yılbaşından bu yana satılık konut fiyatları yüzde 185, kiralık konut fiyatları ise yüzde 135 oranında artış gösterdi. Yapılan araştırmalara göre fiyat artışları oldukça konut satışlarında düşüşler gözlenmeye başlandı. Mesela şubat ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 37 artarken, fiyatların artmaya başladığı aylarda; yani mart ayında bir önceki aya göre yüzde 29, nisan ayında yüzde 38 artış gösterdi. Ancak fiyatların en yüksek seviyesine geldiğinde haziran ayında yüzde 11 ile sınırlı kaldı. Böylelikle konut satışlarında eylül 2021'den bu yana en düşük artış kaydedildi. Sektör temsilcileri konut sektörünün hareketli olduğunu ve satışların devam ettiğini ancak fırsatçılar nedeniyle yükselen fiyatlardan dolayı satışlardaki ivmenin azaldığını ifade ediyor.

İLAN SAYISI YÜKSELİYOR

Konut fiyatlarının artması ev sahiplerini de harekete geçirdi. Dairesini en yüksek fiyattan satmak isteyenler ilan sitelerine başvurdu. Hatta konutlar ihtiyaç olmadığı halde çok yüksek rakamdan satışa çıktı. Bu da sektörde bir 'kar topu' etkisi oluşturdu. Kendi evinin fiyatını ekspertize sunmadan kendi iradesiyle belirleyen ev sahibi, yüksekten çıkan ilanları baz alarak fiyat belirledi. Bu psikoloji fiyatların yükselmesine ve satışların düşmesine sebep oldu. Mevcutta İstanbul'da satılmayı bekleyen 325 bin konut bulunuyor. Bu rakam geçen yıl 250 bin civarındaydı. Aynı şekilde geçen yıl 24 bin olan kiralık konut sayısı ise bugün 36 bine yükselmiş durumda.

'1+1 DAİRE 2 MİLYON OLMASIN'

Emlakçılar artan fiyatlar sebebiyle satışların hız kestiğini belirterek "Karşı komşu fiyatını artırdı, benim evim daha iyi, fiyatı da daha yüksek olmalı' mantığıyla artan fiyatlar zirveye ulaştı. Kimse 1+1 daireye 2 milyon TL vermek istemiyor. Yabancı alımı var ancak oturmak isteyen veya yatırım için düşünen vatandaş konuta ulaşamıyor. Haliyle satışlar yavaşladı. İlanlarda çok ev var ama alan var mı, ona bakmak lazım. Sektöre acilen bir düzenleme getirilmeli. Ekspertiz ile fiyat belirlenerek satışa çıkılmalı" dedi. Sektör temsilcileri temmuz ayında konut satış rakamlarının daha da düşeceğini belirterek "Yaz döneminde insanlar tatile çıktı, araya bayram da girdi. Konut satışı azaldı. Fiyatların da düşeceği beklentisi ile insanlar alımlarını erteliyor. Yabancıya satışta da 250 bin dolarlık vatandaşlık şartı, 400 bin dolara çıktı. Kiraya da yüzde 25 sınırı geldi. Dolayısıyla sektördeki köpüğün zamanla alınacağını ve fiyatların yerine oturacağını tahmin ediyoruz" diyorlar.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Üniversite, manda sütlü 9 çeşit dondurmayı markalaştıracak
Üniversite, manda sütlü 9 çeşit dondurmayı markalaştıracak
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Konutta İstanbul'un kazandıran ilçeleri
Konutta İstanbul'un kazandıran ilçeleri
Ticari kredi faizleri 3,5 yılın zirvesine çıktı
Ticari kredi faizleri 3,5 yılın zirvesine çıktı
'Döviz stokçuluğu açık bir ihanettir'
'Döviz stokçuluğu açık bir ihanettir'

Bu Habere Tepkiniz

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.
Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı (olay tarihinde genel müdürlük) il müdürlerine vekalet edenlere il müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekalet ücreti ödenmesini kamu zararı sayan Daire kararını onadı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ah Nerede dizisinin yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Türkiye 67'incisi Milyoner'e damga vurdu!

Türkiye 67'incisi Milyoner'e damga vurdu!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ceylan Berk Tola damga vurdu.