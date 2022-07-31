Konutta İstanbul'un kazandıran ilçeleri

İstanbul son yıllarda gayrimenkul sektöründe önemli gelişmelere şahit oluyor. Pek çok bölgede inşaat ve konut projelerinin yoğun bir şekilde devam etmesi şehirdeki gayrimenkul sektörünün de popülerliğini artırıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri konut sektörüne ilgi her geçen gün artıyor. Ancak şehir merkezlerinde yaşanan yoğunluk konut sektörünün İstanbul'un yeni gelişen bölgelerine kaymasına neden oluyor. İstanbul'da yeni gelişen bölgelerde özellikle markalı konut projelerindeki artış bölgenin kalkınmasına ve konut ?yatlarının artmasına zemin hazırlıyor. Bu hafta sizler için İstanbul'un gelişen bölgelerini araştırdık.

FİNANS MERKEZİ DETAYI



Son dönemde; Kartal, BeykozRiva, Şişli-Esentepe, Beylikdüzü, Avcılar- Ispartakule ve Silivri prim yapmaya en müsait ilçeler olarak sıralanıyor. Öte yandan yeni metro hatlarının tamamlanarak faaliyete geçmesiyle; Halkalı, Kurtköy gibi bölgelerde de ciddi değer artışları görülmesi bekleniyor. Ayrıca Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde Uluslararası Finans Merkezi projesinin de etkisiyle değer artışları görülüyor.

BEYKOZ

Yapılan araştırmalara göre son 1 yılda İstanbul'da metrekare ?yatı en fazla yükselen ilçe Beykoz. Markalı konutların yapımı ve gelişen ulaşım ağı ile Beykoz, gayrimenkul sektöründe İstanbul'un gözde semtleri arasına girdi. Beykoz'da satılık daire metrekare ?yatları geçen yıla görü yüzde 125 arttı. Lüks projelerde ?yatlar daha da yukarı çıkıyor.

ŞİŞLİ

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Yaklaşık 25 yıl öncesine kadar İstanbul'un sanayi bölgelerinden biri olarak bilinen Şişli, günümüzde lüks gayrimenkul projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mecidiyeköy ve Taksim gibi şehrin merkezi alanlarına sadece yürüme mesafesinde bulunan Şişli, özellikle son yıllarda ünlü gayrimenkul projelerinin konumlanması ile sanayi duruşunu tamamen değiştirerek İstanbul'un en lüks bölgelerinden birine dönüştü. Şişli'de konut metrekare ?yatları geçen yıla göre yüzde 110 artış gösterdi.

KARTAL

İsmini 'Kartelli' adındaki bir balıkçıdan alan Kartal da İstanbul'un yükselen değeri olarak görülüyor. Metro ve ulaşım projeleri ile desteklenen ve büyüyen ilçede birçok markalı konut yer alıyor. Son 1 yılda ilginin arttığı ilçede metrekare ?yatları geçen yıla göre yüzde 130 yükseldi.

ISPARTAKULE

Avcılar'a bağlı olan Ispartakule uzun zamandır yapılaşmanın devam ettiği bir bölge. Bugüne dek birçok toplu konut inşa edildi. Ancak metropoldeki nüfus artışı insanları şehir dışına yönelmesine neden oldu. Büyük gayrimenkul şirketleri de bu ilgiye kayıtsız kalmayarak Ispartakule ve çevresinde yeni projelere hız verdi. Geçen yıla göre metrekare ?yatlarının yüzde 140 artığı bölgede ?yatlar her geçen gün yükseliyor.

BEYLİKDÜZÜ

Bir zamanlar İstanbul'un dışı diye adlandırılan Beylikdüzü metrobüsün hayata geçmesi ile adeta nüfus patlaması yaşadı. İlçe son 10 yılda hızla gelişti. Toplu konutların arttığı ilçede markalı konutlar da yerini aldı. Yabancı nüfusun hızla yükseldiği Beylikdüzü'nde konut ?yatları şehir merkezlerine göre daha uygun seyrediyor. İlçede metrekare ?yatları geçen yıla göre yüzde 120 arttı. Uygun ?yatlı daire bulmak mümkün.

SİLİVRİ

İstanbul'un en uzak ilçesi Silivri genelde yazlıkçıların tercih ettiği bölgeler arasında yer alırdı. Ancak son yıllarda arsa yatırımlarının artmasıyla kentleşme çoğaldı. Ulaşımın zor olduğu ilçede ?yatlar kısmen uygun. Yatırım için düşünülebilir. Konut dışında arsa yatırımı için de uygun.

KONUT ALIRKEN DİKKAT!

Konut yatırımı yapmayı düşündüğünüz bölgenin gücünün farkında olmalısınız. Örneğin, merkeze uzak ve altyapısı tamamlanmamış bir bölge hiçbir zaman popüler olmaz. Ancak içinde fırsatlar barındırabilir. Uzun vadeli bir yatırımda daha çok kazanabilirsiniz.

MEGAPROJELERE YAKIN OLUN

İstanbul'un megaprojelerine yakın bölgeler her zaman kazançlıdır. Bu noktada, Kanal İstanbul başta olmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelere yakın konut ve gayrimenkul yatırımları sizi üzmeyecektir.

ULAŞIM AĞI ÖNEMLİ

Gelişmiş veya gelişmekte olsun, ev alacağınız ilçenin mutlaka ulaşım projelerine dikkat edin. Ulaşım ne kadar kolay olursa yatırımınız o kadar kazançlı olur. Ayrıca bölgedeki hastane, okul, AVM gibi yapılar da evinize değer katacaktır.

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