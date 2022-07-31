AK Parti'den EYT ve enflasyon açıklaması

Siyasetten, ekonomiye birçok konuda açıklamalarda bulunması beklenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

EKONOMİ VE ENFLASYON



Ekonomi ile ilgili gündemler neden daha sık karşımızda. Bunun üzerinden geçmek lazım. Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu.

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?



Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak.

Hükümet bu gerçeklere göre hareket ediyor. Asgari ücretlerde artışa gidildi. Vergilerden muaf tutularak işverene de destek olundu. Memura, SSK ve BAĞKUR emeklisine zamlar uygulandı. Ekonominin alt başlıklarını baktığımızda istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler var. Enerji fiyatlarındaki artış olmasaydı cari dengemiz oluşmuş olacaktı. Turizm gelirleri hariç. Turizmde tarihi geliri etmeye yakınız. 50 milyar doları bulmasını bekliyoruz.

Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Biz bugüne kadar böyle davranmadık. EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde.

EYT MÜJDESİ



EYT konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorununun çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır hale getireceğini dile getirdi.



"SIĞINMACILAR İÇİN BİR POLİTİKAMIZ VAR"



Geçici barınma statüsünde 3 milyon 700 bin civarında bir sığınmacı var. Mahalle mahalle bakanlıkta bilgileri var. Bir tane daha sığınmacı almama konusunda bir politikamız var. Bugüne kadar gelmiş barınma statüsündeki insanların geri dönüşlerine yönelik somut çalışmalarımız var. Sığınmacı konusu gündemde değilken de binlerce kaçak göçmeni sınır dışı ediyorduk ancak basına yansıtmıyorduk. Ancak gündeme geldikten sonra bunu artık sınır dışı edilme görüntülerini de servis etmeye başladık.

Türkiye'de AK Parti birinci parti. Yaptırılan anketlerle seçimler arasında nasıl farklar oluştuğunu biliyoruz. Şu anda olmamamız gereken yerdeyiz. Olağanüstü bir durum. 4 yılda pandemiden savaşa kadar sıkıntılar oldu. Dünyada bütün iktidarlar sıkıntı yaşadı.

Millet İttifakı'nın adayı televizyonların da ana gündem maddesi oldu. Biz kendimize bakıyoruz, adayımız belli, ilkelerimiz belli. Öbür tarafa bakıyorsunuz. İlkeler belli değil, adaylar belli.