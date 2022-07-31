Önce bayılttılar tekmeyle uyandırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'ya sızan mensuplarının, Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları belirlendi. Şüphelilerin şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları tespit edildi. Bu şekilde mağdur sayısınca işkence suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen daha önceden ihraç edilmiş olan 3 binbaşı, 9 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile emekli 1 albay olmak üzere toplam 16 örgüt mensubu tespit edildi.



YÜZÜME TEKMEYLE VURDULAR



Soruşturma dosyasında, herkesin uyuduğu saatlerde temizlik yaptırılan, bayılan öğrenciyi tekmeleyerek ayıltmaya çalışan ve okuldan ayrılmak istemeyen öğrencilere asker olamaz raporu çıkarılan olaylara dair ifadeler de yer aldı. Emrah G: Çamurlu alanda ördek yürüyüşü yaptırdılar. Tüm tabur içerisinde ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Yasin A: Bir eğitim sırasında dayanamayarak bayıldım. Yerde baygın yattığım sırada yüzüme tekme ile vuruldu. Bölük komutanın 'Götürün tekmil verdirin' dediğini, boş bir alana götürüldüm. Sesim kısılana kadar tekmil verdirdiler.

KUSMUK İÇİNDE YÜZDÜRDÜLER



Bünyamin A: Eğitim sırasında başımız döndüğü için kustuk, bizi kusmuklarımızın içinde yuvarlandırdılar. Sorumluluklarımı yerine getirmeme rağmen 'kıyafetin tozlu' denilerek hakaret edildi ve cezalar verildi. Tüm öğrencilerin uyuduğu saatte bana yemekhanede çadır yıkattılar.

Ömer Y. Toprakta, gündüz vakti sıcak asfaltta sürünmek, dikenlerin üzerinde sürünmek zorunda bırakıldık. Komutanlar 'vatan haini' diyerek hakaret ediyordu.

DİLHAN DUMANOĞLU

