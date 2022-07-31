KYK yurtlarında otel konforunda tatil
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Seyahatsever' projesi büyük ilgi görüyor. Bakan Kasapoğlu, "İlk hafta 20 bine yakın rezervasyon ve konaklama ile gençlerimizi ağırladık" dedi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Seyahatsever" projesi sayesinde
18-25 yaş arası gençler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını kolayca
gezme fırsatı buluyor. 15 Temmuz'da başlayan uygulama ile gençler, Kredi ve
Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 3 gün boyunca ücretsiz konaklayabilyor. Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük ilgi gören uygulama hakkında
SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Daha ilk haftada 20 bine
yakın rezervasyon ve konaklama ile gençlerimizi ağırladık" dedi.
TELEFONLAR SUSMADI
Dünyada eşi benzeri olmayan bakanlık yurtlarının her anlamda gençliğe hizmet
etmeye devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Hem
çok konforlu hem de çok fonksiyonlu olan yurtlarımız okul dönemlerinde aile
sıcaklığında bir yuva, pandemide karantina merkezi, doğal afetlerde sığınma
merkezi oldu. Yurtlarımız genç odaklı ve gençlerle birlikte katılımcı bir anlayışla
yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında başlattığımız 'Seyahatsever' projemizle,
seyahat etmek isteyen gençlerimiz için otel konforunda bir konaklama adresi
oldu. İlk bir haftada kurumsal iletişim merkezimize gelen çağrılar arasında
en çok bu konu ile ilgili soru aldık. Tabii bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti.
Çünkü onların mutluluğu yüzlerine yansıdıkça, gençlerimiz heyecan duydukça,
mutlu oldukça bizler de mutlu oluyor, heyecan duyuyoruz."
YOĞUN İLGİ
Seyahat etmeyi seven gençlerin 3 günlük tatil planını yapmadan önce, GSB yurtlarına da göz atmalarını ve bu imkandan da faydalanmasını istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Henüz ilk haftada 20 bine yakın rezervasyon ve konaklama ile gençlerimizi ağırladık. 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek bu uygulamamızdan 18-25 yaş arası tüm gençlerimizin istifade etmesini arzuluyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz Anadolu'muzun zenginliklerine yabancı kalmasın, güzel ülkemizi gezsin, yeni yerler keşfetsin, insanlar tanısın ve unutulmaz deneyimler yaşasın" değerlendirmesini yaptı. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde dolaşabilmesi için "GNS Müzekart"ı da uygulamaya koyduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Gençler rotasını belirleyip yola çıkacak, 81 ildeki GSB yurtlarında misafir olarak konaklayabilecek ve 300'den fazla müze ve ören yerini de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tam da gençlerin bizden beklediği gibi" ifadesini kullandı.
BURCU ŞEN