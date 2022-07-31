Ünlü oyuncu hakareti affetmedi: Üst sınırdan ceza istedi

Oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisinin yargılandığı davada önceki gün müşteki sıfatıyla ifade verdi. Sosyal medyadaki suçlara ilişkin caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Akil, "Sosyal medya kullanımı çoğaldıkça bu tarz hakaretler sıklaştı. Bu suçlardan dolayı yargılama yapılmıyor ya da yargılama sonunda suç işleyenin yanına kar kalıyor duygusu toplumda yerleşirse bu suçlar her gün işlenmeye devam edecektir" diye konuştu.

'NE KADAR MALSINIZ' YAZDI



Meslektaşı Anıl Altan'la 2016 yılında dünya evine giren ve mutlu evliliğinden ikiz kızları olan Pelin Akil Altan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Ünlü oyuncuyu takip eden Habip B., Akil'in geçtiğimiz yıl 20 Mart tarihinde yaptığı paylaşıma, "Ulan ne kadar malsınız..." diyerek hakaretler içeren bir mesaj gönderdi. Altan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Habip B'nin suç işlediğini belirten savcılık, tarafların uzlaşmadığını kaydetti. Takipçi hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Açılan davayı İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Oyuncu Pelin Akil avukatı aracılığıyla yazılı şikayet dilekçesi verdi. Sanık Habib B'nin "Mesajı ben göndermedim" savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen dilekçede, "Günümüzde sosyal medya kullanımı çoğaldıkça bu tarz hakaretler sıkça karşılaşılan bir durum olarak göze çarpıyor. Ceza hukukunun caydırıcılık özelliği bu noktada devreye girmezse, bu suçlardan dolayı yargılama yapılmıyor ya da yargılama sonunda suç işleyenin yanına kar kalıyor duygusu toplumda yerleşirse bu suçlar her gün işlenmeye devam edecektir" vurgusu yapıldı. Akil'in şikayetinin devam ettiği kaydedilen dilekçede sanığa üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

ARZU KAYA