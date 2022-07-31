Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada

AK Parti Hükümeti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalatmak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu.

MYK'DA GÜNDEME GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan son MYK toplantısında bu konu gündeme getirildi. Bazı MYK üyeleri, sahadaki izlenimlerini paylaşarak, "Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları bugünkü piyasa şartlarında zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerin de açılması ile birlikte konut sıkıntısı artabilir. Yüksek kira bedelleri vatandaşı zorluyor" dedi.

İKİ FORMÜL MASADA

MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu.

Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak. İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması...

Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Başkan Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.

ZÜBEYDE YALÇIN

