Kaçak FETÖ'cülerden 15 Temmuz itirafı

FETÖ'cü firarilerin 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki açıklamaları sürüyor. Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan FETÖ'cü Sevgi Akarçeşme ve örgütün medya yapılanmasında yer alan firari Kamil Maman; 15 Temmuz akşamı hain yapının rolü hakkında itiraf niteliğinde beyanlarda bulundu.

Firari Maman, Akarçeşme'nin, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, cemaatin planı olduğunu ve herkesin bunu bildiğini söyleyerek yanıt verdi. Maman açıklamasının devamında, "Cemaatin adamları bu işe karışmış ve bu işin merkezinde. Akıncılar Üssü tamamen onların kontrolünde. Akıncılar Üssü bu darbenin merkezi. Bütün uçakların çıktığı, bombalamaların olduğu, askeri birliklerin sevk edildiği, tutukluların geldiği, komutanların paketlenip içeri atıldığı yer. 15 Temmuz'da generallerin hizmetle bağları var.

Çok fazla ismi de karıştırmak istemiyorum. Gözaltına alınmış işin başında olmuş şeylerin hepsi cemaate yakın komutanlar. Üst düzey komutan nasıl tayin olur? Kemal Batmaz'ı arıyorsun, İzmir'e gitmek istiyorum diyorsun ve İzmir'e gidiyorsun. Ben bir Akıncılar Üssü komutanıyım, ben kimin hizmetten olduğunu bilemem ki, bunu ancak bilebilecek kişi, bir adamı bir yerden bir yere sevk ettirebilecek kişi sivil hava kuvvetlerinin abisi, kurmayların abisi, jandarmanın abisi, böyle birisi olması gerekiyor. Böyle birisi, siz kime emir vereceksiniz. Herkes cemaatten darbe bekliyordu bu arada" dedi.

HARUN SEKMEN

