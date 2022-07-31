KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu sona erdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 18:20
2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verildi..Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız