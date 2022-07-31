Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Kent genelinde kurulan halk pazarlarında yaklaşık 7 yıldır esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına 212 bin lira gönderildiğini fark etti.

Hiç kimseden bu miktarda para beklemeyen Karadayı, babasından da bu yönde cevap alınca banka yetkilileriyle iletişime geçti. Söz konusu para, daha sonra gönderen kişiye iade edildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal da örnek davranışından dolayı yakın zamanda dünyaevine girecek nişanlı Karadayı'yı altınla ödüllendirdi.

- "Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz"

Pazarcı Karadayı, AA muhabirine, kimsenin parasında gözleri olmadığını vurgulayarak, "Kimsenin 5 kuruş parasını almayız. Yeri gelir sattığımız ürün tartıda 5 kuruş eksik gelir, onun parasını dahi veririz. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz. Bize helal para lazım, haram değil. O parayı alsak yüzde 100 bir yerden çıkar. Parayı iade ettiğim için içim de vicdanım da rahat." diye konuştu.

Altındal da bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini, kendilerine gurur verdiğini anlattı.

"Metin olması gereken ne ise onu yaptı." diyen Altındal, "Kendisini tebrik ediyoruz. Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de başkanıyım. Metin, düğünü için bizden kredi talebinde bulundu ancak hesabına yanlışlıkla yatırılan o paraya el sürmedi." ifadelerini kullandı.